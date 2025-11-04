광주 서구, 7~8일 '착한서구 인권문화제' 추진

인권특강 등 다채 프로그램 구성

광주 서구가 오는 7~8일 이틀간 '이야기로 피어나는 마음, 노래로 채워지는 세상'을 주제로 '2025 착한서구 인권문화제' 행사를 연다.

4일 서구에 따르면 이번 행사는 주민이 인권의 가치를 직접 체감하고 소통할 수 있도록 기획된 참여형 행사로 인권 특강과 창작 뮤지컬 등 다양한 프로그램으로 구성됐다.

오는 7일 서구청 들불홀에서 열리는 인권특강은 김상욱 국회의원을 초청해 '이야기로 피어나는 마음'을 주제로 주민들과 일상 속 인권 실천과 공감의 가치를 나누고 8일 서빛마루문화예술회관에서 열리는 인권 뮤지컬에서는 '노래로 채워지는 세상'을 주제로 '차별 없는 우체통'이 무대에 오를 예정이다.

이 작품은 차별과 편견 없는 세상을 향한 따뜻한 메시지를 전하며 관객과 함께 공감하고 소통하는 인권의 무대로 꾸며진다.

참여 대상은 서구 주민 또는 서구 연고자이며 총 300명을 모집한다. 신청은 서구청 누리집 또는 누리소통망(SNS)을 통해 가능하며 자세한 사항은 서구청 행정지원과로 문의하면 된다.

김이강 서구청장은 "이번 인권문화제가 지역사회에 인권 존중의 가치를 확산시키는 공감의 장이 되길 바란다"며 "많은 주민이 함께 참여해 착한도시 서구를 함께 만들어 가길 기대한다"고 말했다.





