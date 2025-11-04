韓-캐나다 국방·방산협력 콘퍼런스 개최…국방차관 주관

캐나다 국방장·차관도 예방

오는 6일 캐나다 오타와에서 이두희 국방부 차관이 주관하는 한국-캐나다 국방·방산 협력 콘퍼런스가 열린다.

4일 국방부에 따르면 이 차관은 오는 캐나다 오타와에서 열리는 한국-캐나다 국방·방산 협력 콘퍼런스 참석을 위해 출국했다. 국방부가 캐나다에서 콘퍼런스를 개최하는 것은 지난해 11월에 이어 이번이 두 번째다.

이번 행사엔 스티븐 퓨어(Stephen Fuhr) 캐나다 국방조달 국무장관이 참석해 환영사를 하는 등 양국 국방·방산 협력에 관한 실질적이고 의미 있는 논의가 오갈 전망이라고 국방부는 전했다.

아울러 이 차관은 캐나다 방문 기간에 캐나다 국방부 장관 예방 및 국방부 차관 접견을 통해 양국의 국방·방산 협력 발전 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행할 계획이다. 또 캐나다 국방·안보 전문 싱크탱크인 국제문제연구소(CGAI)의 데이비드 페리(David Perry) 소장을 만나 의견을 교환할 예정이다.

이번 캐나다 방문 기간 이 차관은 6·25 한국전쟁에 참전한 캐나다 군인의 희생과 헌신을 기리기 위해 캐나다 국립 전쟁 기념비도 참배한다.





