한미 국방장관, SCM 개최…전작권 전환 등 논의

北, 헤그세스 장관 JSA 방문직전 방사포 도발

한미 국방장관이 4일 제57차 한미안보협의회(SCM)를 열고 전시작전통제권 전환 등 주요 현안에 대해 논의했다.

안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미 전쟁부(국방부) 장관은 이날 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 SCM에 참석했다. SCM은 한미 국방장관이 만나 양국의 주요 군사정책을 협의·조정하는 한미 국방 분야 최고위급 기구다.

헤그세스 장관은 안 장관과 함께 의장 행사에 참여한 뒤 국방부 청사로 이동해 방명록을 작성했다. 헤그세스 장관은 '한미동맹의 힘으로 이룬 72년의 평화!(To 72 years of peace through strength in the U.S.-ROK alliance!)'라고 적은 뒤 회담을 이어갔다. 앞서 한미 합참의장은 3일 한미 군사위원회(MCM) 회의에서 전작권 전환과 관련해 "많은 부분에서 의미 있는 진전이 있었다"고 평가한 바 있다.

주한미군 전략적 유연성과 관련해서도 논의가 진행됐다. 전날 MCM 회의에선 "(한미의) 억제력이 한반도를 넘어 역내 억제력에 기여한다고 공감했다"라고 했다. 한미 정상이 합의한 핵추진잠수함 도입과 관련한 논의도 관심의 대상이다.

한편 합참은 북한이 지난 1일 오후 3시께, 지난 3일 오후 4시께 서해 북부 해상으로 방사포 각 십여발을 발사했다고 전했다. 이는 이재명 대통령과 시진핑 국가 주석의 한중 정상회담, 안 장관과 헤그세스 장관의 판문점 공동경비구역(JSA) 방문을 약 30분 앞둔 시점이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



