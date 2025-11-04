대웅제약, 아시아·중남미·중동 의료진 시술 교육 강화

글로벌 의료진 시술 교육 프로그램 연 4회로 확대

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 142,700 전일대비 800 등락률 -0.56% 거래량 4,746 전일가 143,500 2025.11.04 09:09 기준 관련기사 대웅제약, 반려견 SGLT-2 당뇨 신약 '엔블로펫' 허가 신청대웅제약, '폐섬유증 신약' 개발 순항…3차 IDMC서 안전성 재확인5대 제약사 3분기 매출 선방 전망…수익성은 '명암 교차'할 듯 전 종목 시세 보기 close 은 글로벌 의료진 교육 프로그램인 '나보타 마스터 클래스(NMC)'를 기존 연 2회에서 4회로 늘린다고 4일 밝혔다.

나보타 마스터 클래스 강의 세션에서 패널 토론이 진행되는 모습. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

대웅제약은 늘어나는 글로벌 시장 수요에 맞춰 단순한 시술 교육을 넘어, 의료진 역량 강화와 학술 교류를 통해 브랜드 신뢰를 높이는 교육 플랫폼으로 NMC를 발전시키겠단 복안이다.

지난달 29일부터 3일간 서울에서 열린 '딥 나보타 마스터 클래스 APAC'은 아시아·태평양(APAC) 5개국 의료진 40여 명이 참석해 성황리에 마무리됐다. 각 국가의 니즈와 트렌드를 반영한 지역별 맞춤형 교육 프로그램으로서의 첫 시도로 환자 맞춤형 시술 접근법과 복합시술 전략을 기반으로 복합시술의 실제 적용과 임상 노하우가 다수 공유됐다.

주요 세션에서는 ▲윤춘식 예미원피부과 원장 ▲박제영 압구정오라클피부과 원장 ▲해부학 전문가인 한승호 이화여자대학교 교수 ▲박영운 빌라드스킨피부과 원장 ▲배경태 잇츠미 세종 원장 ▲고범준 닥터스피부과 신사 원장 ▲국지수 잇츠미 안산 원장 ▲김선욱 아비쥬의원 강서 원장 등 국내 최고의 전문가들이 나보타의 차별화 시술법인 나보리프트, 나보글로우를 비롯해 브이올렛과 나보타의 복합시술 등의 노하우를 다뤄 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다.

아시아·태평양 현지 전문가들이 참여한 맞춤형 세션도 진행됐다. '케이스 쉐어링 및 디스커션' 세션은 태국, 인도네시아 등 국가·환자 유형별 맞춤형 시술법과 사례에 대해 논의하는 시간으로 글로벌 의료진 간 활발한 정보와 의견 교류가 이뤄졌다.

연자로 참여한 태국의 시리냐 프라브리푸타룽 박사는 "글로벌 의료진들과 최신 임상 사례를 공유하고 교류할 수 있어 뜻깊었다"며 "나보타 최신 술기 교육부터 한국 에스테틱 현장 투어 등 체계적 프로그램을 통해 새로운 인사이트도 얻고 성장할 수 있는 기회가 됐다"고 했다.

윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "대웅제약의 환자 중심 치료 철학을 핵심 전략으로 삼아 글로벌 시장 공략을 더욱 가속화 하겠다"며 "단순한 시술 교육을 넘어, 글로벌 의료진이 함께 성장하는 학술 교류의 장으로 NMC를 지속 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>