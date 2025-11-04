본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

강북구, 8일 ‘2025 우이런’ 1000명 달린다

김민진기자

입력2025.11.04 07:35

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

쌍우교~벼루말교 왕복 10km 코스

서울 강북구(구청장 이순희)는 오는 8일 우이천 쌍우교 일대에서 ‘2025 우이런(RUN)’ 대회를 개최한다. ‘우이런’은 우이천의 자연을 배경으로 시민들이 함께 달리는 도심 속 달리기 축제로 건강한 여가문화 확산과 생활체육 활성화를 목적으로 마련됐다.

강북구 제공.

강북구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 대회에는 러닝 크루, 가족 단위 참가자, 개인 참가자 등 1000명이 함께한다. 지난 9월에 모집이 조기 마감될 만큼 높은 관심과 호응을 얻었다.


참가자들은 덕성여자대학교를 출발해 쌍우교, 수유교, 벌리교, 월계2교를 지나 벼루말교에서 반환 후 쌍우교로 돌아오는 왕복 10㎞ 코스를 달린다. 오전 7시 30분부터 접수와 물품 배부가 진행되며, 8시 30분 개막식과 준비운동을 마친 뒤 9시부터 본격적인 레이스가 시작된다.

완주자 중 남녀 각 1~3위에게는 시상이 이뤄지고, 축하공연과 현장 이벤트가 마련돼 참여자와 관람객 모두가 즐길 수 있는 축제 형식으로 진행된다.


행사 당일 오전 7시부터 정오까지는 우이천변 자전거도로와 데크길 일부 구간의 통행이 제한된다. 구는 대규모 인원이 참여하는 만큼 안전관리를 최우선으로 삼아, 주요 지점마다 안전요원과 구급차를 배치하고 비상상황에 신속 대응할 수 있는 체계를 구축했다.


이순희 강북구청장은 “우이천의 청정한 물길을 따라 달리며 건강과 활력을 느낄 수 있는 이번 대회가 서울을 대표하는 러닝 축제로 자리 잡길 바란다”며 “앞으로도 강북구가 도심 속 러닝 명소로 사랑받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기