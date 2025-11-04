본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

경기도, 7일 판교서 '혁신 스타트업 서밋' 개최

이영규기자

입력2025.11.04 07:31

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 미래 유니콘을 향한 '한국 혁신 스타트업 서밋'을 개최한다.


경기도는 오는 7일 세계경제포럼(WEF)과 공동으로 '한국 혁신 스타트업 서밋(Korea Innovators Community Summit)'을 개최한다고 4일 밝혔다.

제2판교테크노밸리 글로벌비즈센터에서 열리는 이번 행사는 세계경제포럼과 경기도가 공동으로 선정한 한국 대표 혁신 스타트업들이 한자리에 모이는 최초의 공식 행사다. 세계경제포럼 혁신가 커뮤니티에 소속된 한국 기업과 함께 국내 유니콘 기업들이 참여한다.


참가자들은 자유로운 교류를 통해 상호 성장과 글로벌 유니콘으로의 도약 방안을 모색하게 된다. 국내 스타트업 생태계를 대표하는 주요 리더들과 세계적 창업투자회사(글로벌 벤처캐피털.VC)도 함께 참여한다.


오전에 진행되는 포럼에는 유니콘 기업인 야놀자, 루닛에서 패널로 참여해 창업자 관점에서 글로벌 확장 전략을 논의한다.

이어 업스테이지, 딥엑스 등 국내 대표 AI 기업들이 참여해 '한국은 어떻게 AI 주권 국가가 될 수 있는가'를 주제로 도전과 기회를 함께 모색한다.


특히 이날 행사에는 경기도4차산업혁명센터가 세계경제포럼과 협력해 선발한 한국 스타트업 전용 혁신가 커뮤니티 '코리아 프론티어(Korea Frontiers)' 소속 기업이 참여한다.


'한국 혁신스타트업 서밋' 포스터

'한국 혁신스타트업 서밋' 포스터

AD
원본보기 아이콘

주식회사 인프랩 등 30개사가 선발됐으며, 선발된 기업은 2년간 세계경제포럼의 혁신가 커뮤니티(Innovators Communities)에 직접 참여할 수 있는 기회를 얻게 된다.


또한 경기도 4차산업혁명센터가 자체 추진하는 각종 커뮤니티 활동 참여와 전 세계 4차산업혁명센터 네트워크와의 연결 및 교류, 최첨단 기술·산업 정보 획득 등의 기회를 얻을 수 있다. 세계경제포럼 연계 글로벌 활동은 미국과 중국 중심으로 일부 기업을 선별해 참가 기회를 제공할 예정이다.


경기도 관계자는 "이번 행사를 통해 '코리아 프론티어'로 선정된 스타트업들이 미래 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 세계 무대의 발판을 마련하게 될 것"이라며 "앞으로도 글로벌 혁신 생태계와의 연계를 강화해 국내 스타트업이 한 단계 더 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

우유 한 잔…칼슘 보충에 '이것' 까지 싹 잡는다

다가오는 빼빼로데이…고르는 맛 쏠쏠, 특별함이 펑펑

170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기