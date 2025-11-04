경기도, 7일 판교서 '혁신 스타트업 서밋' 개최

경기도가 미래 유니콘을 향한 '한국 혁신 스타트업 서밋'을 개최한다.

경기도는 오는 7일 세계경제포럼(WEF)과 공동으로 '한국 혁신 스타트업 서밋(Korea Innovators Community Summit)'을 개최한다고 4일 밝혔다.

제2판교테크노밸리 글로벌비즈센터에서 열리는 이번 행사는 세계경제포럼과 경기도가 공동으로 선정한 한국 대표 혁신 스타트업들이 한자리에 모이는 최초의 공식 행사다. 세계경제포럼 혁신가 커뮤니티에 소속된 한국 기업과 함께 국내 유니콘 기업들이 참여한다.

참가자들은 자유로운 교류를 통해 상호 성장과 글로벌 유니콘으로의 도약 방안을 모색하게 된다. 국내 스타트업 생태계를 대표하는 주요 리더들과 세계적 창업투자회사(글로벌 벤처캐피털.VC)도 함께 참여한다.

오전에 진행되는 포럼에는 유니콘 기업인 야놀자, 루닛에서 패널로 참여해 창업자 관점에서 글로벌 확장 전략을 논의한다.

이어 업스테이지, 딥엑스 등 국내 대표 AI 기업들이 참여해 '한국은 어떻게 AI 주권 국가가 될 수 있는가'를 주제로 도전과 기회를 함께 모색한다.

특히 이날 행사에는 경기도4차산업혁명센터가 세계경제포럼과 협력해 선발한 한국 스타트업 전용 혁신가 커뮤니티 '코리아 프론티어(Korea Frontiers)' 소속 기업이 참여한다.

주식회사 인프랩 등 30개사가 선발됐으며, 선발된 기업은 2년간 세계경제포럼의 혁신가 커뮤니티(Innovators Communities)에 직접 참여할 수 있는 기회를 얻게 된다.

또한 경기도 4차산업혁명센터가 자체 추진하는 각종 커뮤니티 활동 참여와 전 세계 4차산업혁명센터 네트워크와의 연결 및 교류, 최첨단 기술·산업 정보 획득 등의 기회를 얻을 수 있다. 세계경제포럼 연계 글로벌 활동은 미국과 중국 중심으로 일부 기업을 선별해 참가 기회를 제공할 예정이다.

경기도 관계자는 "이번 행사를 통해 '코리아 프론티어'로 선정된 스타트업들이 미래 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 세계 무대의 발판을 마련하게 될 것"이라며 "앞으로도 글로벌 혁신 생태계와의 연계를 강화해 국내 스타트업이 한 단계 더 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



