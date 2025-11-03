한미 합참의장, KF-16·F-16 연합 지휘비행…사상최초

한미 양국 군(軍)내 서열 1위인 합동참모의장들이 3일 한미동맹 사상 처음으로 연합 지휘 비행에 나섰다.

합참은 진영승 합참의장과 존 대니얼 케인 미 합참의장이 이날 제50차 한미 군사위원회 회의(MCM)를 마치고 한국군 및 미국군의 전투기에 탑승, 공중에서 연합 편대비행을 지휘했다고 밝혔다.

한미 합참의장이 전투기에 탑승하여 연합 편대비행을 공중에서 함께 지휘한 것은 한미동맹 역사상 이번이 처음이다. 이날 연합 편대비행에는 진 합참의장이 탑승한 한국군 KF-16 전투기, 케인 합참의장이 탑승한 주한미군 F-16 전투기, 한국 항공 통제기 E-737 등 총 5대의 항공기가 참가했다.

MCM 회의 이후 경기도 오산 기지에서 이륙한 한미 합참의장은 6·25 전쟁 발발 직후 유엔군으로서 미국 스미스 부대가 첫 전투를 치른 오산과 국군이 최초로 승리를 거둔 춘천, 참전용사들이 안장된 국립 대전현충원, 해외 미군기지 중 세계 최대 규모인 평택 미군기지 상공을 비행했다.

이번 한미 합참의장의 지휘비행은 72년간 이어진 한미동맹의 과거와 현재를 한반도 상공에서 폭넓게 조망하고 철통같은 연합방위 태세를 점검해 한미동맹의 굳건함이 미래에도 변함없이 지속될 것임을 현시하기 위한 목적에서 이뤄졌다는 게 합참의 설명이다.

진 의장은 "한미 합참의장이고, 같은 공군 전투기 조종사로서도 한미동맹의 굳건함을 체감할 수 있는 지휘 비행이었다"라면서 "앞으로도 한미가 함께 긴밀한 협력을 통해 한미동맹 현안에 대해 미래지향적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.





