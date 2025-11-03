본문 바로가기
르노코리아, 지난달 7210대 판매…전년비 42%↓

"하이브리드 중심으로 실적 개선"

르노코리아는 지난달 글로벌 시장에서 7201대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 지난해 동기보다 42.2% 줄어든 수치다.


내수는 3810대로 40.4%, 수출은 3391대로 44.1% 각각 감소했다.

국내 판매 감소는 추석 연휴로 생산 물량이 줄어든 데다 베스트셀링 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 그랑 콜레오스로 인한 기저 효과가 영향을 미쳤다. 그랑 콜레오스는 지난해 10월 출시 직후 5385대가 팔렸으나 올해 10월에는 2934대로 45.5% 감소했다.


해외 판매는 효자 차종인 아르카나가 수출 6년 차에 접어들며 전년 동월 대비 56.7% 줄어든 2245대에 그친 영향이 컸다.


또 스테디셀러 SUV 'QM6'가 391대, 순수 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'이 22대 팔렸다.

르노코리아는 국내외 시장에서 인기가 높은 하이브리드 모델을 중심으로 실적 개선을 꾀할 전망이다. 하이브리드 모델은 지난달 르노코리아 판매량 3분의 2(4767대)가량을 차지했다. 그랑 콜레오스 중 하이브리드 E-Tech 모델은 2578대로 그중 87.9%를 차지했다. 이 모델은 지난해 9월 출시 이후 지난달까지 누적 5만1550대로 5만대를 넘어섰다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
