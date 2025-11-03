본문 바로가기
한국기후변화연구원, 제6대 최병수 원장 취임

이종구기자

입력2025.11.03 16:06

한국기후변화연구원은 3일 제6대 원장으로 최병수 박사가 취임, 공식업무를 시작했다고 밝혔다.

한국기후변화연구원이 3일 제6대 원장으로 최병수 박사 취임식을 열고 있다. 강원도 재공

한국기후변화연구원이 3일 제6대 원장으로 최병수 박사 취임식을 열고 있다. 강원도 재공

최병수 신임원장은 현재 한림대 글로벌협력대학원 객원교수, 강원대 초빙교수로 활동하며 DMZ 생태조사를 비롯해 환경 훼손 예방, 기후재앙 대응 방안 마련에 앞장서 왔다는 평가를 받고 있다.


신임 최 원장은 강원일보 편집인 논설주간을 역임했으며, 대통령직속 국민통합위원회, 지방자치시대위원회 지역위원, 강원특별자치도 전문가 자문단위원 등으로 활동하며 지역발전에도 앞서왔다.

최병수 원장은 취임사에서 "한국기후변화연구원이 기후재앙 사회에 대응하는 전초기지의 역할을 해나가자"라고 강조하고 "세계적인 연구기관으로 성장해 나가는 데 앞장서겠다"라고 전했다. 아울러 "특히 강원특별자치도가 기후테크를 미래산업으로 선정한 만큼 연구원이 기후테크 산업을 선도해서 강원도를 글로벌 도시로 만들어 나가자"라고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
