추석 연휴에 현대차 10月 판매 7%↓·기아도 소폭 감소

영업일 감소로 판매실적 감소

"친환경 하이브리드 라인 강화"

현대자동차·기아 지난달 글로벌 판매량이 추석 연휴 영향으로 소폭 감소했다.

현대차는 지난달 35만1735대를 판매해 전년 동월 대비 6.9% 감소했다고 3일 밝혔다. 국내 5만3822대, 해외 29만7931대를 기록, 각각 17.1%, 4.8% 줄었다.

국내 시장에서 세단은 그랜저 5074대, 쏘나타 4603대, 아반떼 6014대 등 총 1만6058대를 팔았다. RV는 팰리세이드 3829대, 싼타페 4861대, 투싼 3909대, 코나 2951대, 캐스퍼 1482대 등 총 2만10대가 판매됐다.

포터는 3979대, 스타리아는 2420대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2096대 판매됐다. 럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2991대, GV80 2850대, GV70 2512대 등 총 9060대가 팔렸다.

현대차 관계자는 "지난달은 추석 연휴로 인한 영업일 감소로 판매실적이 감소했다"며 "친환경차 판매 비중을 확대하고 하이브리드 라인업 강화 등 최적의 판매 전략을 통해 판매 확대를 이어나갈 계획"이라고 밝혔다.

기아는 지난달 국내 4만1대, 해외 22만3014대 등 26만3904대를 판매했다. 전년 동기 대비 0.5% 감소한 수치다. 지난해 같은 기간 대비 국내는 13.1% 감소했으나, 해외는 2.1% 증가했다.

스포티지가 4만7341대로 가장 많이 판매됐으며, 셀토스가 2만5406대, 쏘렌토가 2만1824대로 뒤를 이었다.

국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 6788대를 기록했다. 승용은 레이 3382대, K5 3045대, K8 2129대 등 총 1만1319대가 판매됐다.

RV는 카니발 4515대, 스포티지 4055대, 셀토스 3365대, EV3 1423대 등 총 2만3926대가 판매됐다. 상용은 봉고Ⅲ가 2847대 팔리며 총 4756대가 팔렸다.

해외에서는 스포티지가 4만3286대로 최다 판매 모델이 됐고, 셀토스가 2만2041대, 쏘렌토가 2만1162대로 뒤를 이었다. 특수 차량은 국내 343대, 해외 546대 등 총 889대를 판매했다.

기아 관계자는 "추석 연휴로 인한 영업일 감소로 국내 시장 판매가 줄었지만 해외 시장은 판매 성장세를 지속하고 있다"며 "SUV 하이브리드 모델과 전용 전기차 라인업 등 친환경차를 앞세워 판매 모멘텀을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.





