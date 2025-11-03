[속보] 강훈식 "민주당 사법개혁안에 재판중지법 제외 요청"
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 강훈식 "민주당 사법개혁안에 재판중지법 제외 요청"
2025년 11월 03일(월)
[속보] 강훈식 "민주당 사법개혁안에 재판중지법 제외 요청"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"택시 뒷좌석서 성폭행 당해…330일 울면서 지내" 20만 유튜버 눈물의 고백
"하루 한 잔만 마셔도 혈당·혈압 싹 잡는다"… '이 음료'의 놀라운 비밀
외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장
두 살 아들 앞에서 사망한 주부…26년 만에 드러난 범인에 日 '경악'
1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]①
"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'
170만원 교육비 내면 경력없어도 고수익 보장…中서 뜬다는 '신종알바'
추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이
바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다