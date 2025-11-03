현대차·기아, 10월 美 판매 14.6만대…EV 줄고 HEV 늘어

IRA 보조금 종료…작년과 실적 비슷

현대자동차그룹이 지난달 현대차·기아의 미국 합산 판매량이 14만6137대로 전년 동월 대비 1% 감소했다고 3일 밝혔다.

현대차는 2% 감소한 7만7135대를 팔았다. 기아는 0.1% 증가한 6만9002대를 판매해 역대 10월 기준 최고 수치를 기록했다. 제네시스는 1.7% 증가한 7017대다.

미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 보조금 종료로 미국 시장에서 전기차(EV) 판매가 크게 줄었지만 하이브리드차(HEV)의 선전에 힘입어 지난해 비슷한 실적을 달성한 것이다.

최대 7500달러에 달하는 미국 정부의 전기차 세액공제가 지난 9월 말 종료되면서 전기차 판매가 크게 줄었다. 현대차·기아의 10월 미국 전기차 판매는 3834대로 전년 동월 대비 61.6% 감소했다. 현대차는 2503대(-58.5%), 기아는 1331대(-66.4%)를 기록했다. 현대차 아이오닉5(1642대)는 63.5%, 기아 EV6(508대)는 70.7% 줄었다.

반면 하이브리드차 판매량은 3만1102대로 43.5% 증가했다. 현대차(1만7773대)가 36.9%, 기아(1만3329대)가 53.2% 각각 늘었다. 현대차는 팰리세이드 하이브리드 신차가 2470대 팔렸고, 엘란트라 하이브리드(2440대)는 전년 동월 대비 86.7%, 싼타페 하이브리드(4472대)는 36.3% 각각 증가했다. 기아 니로 하이브리드(2541대)는 101.3%, 스포티지 하이브리드(6846대)는 87.2% 각각 판매량이 늘었다.

이에 따라 전기차와 하이브리드차를 합한 전체 친환경차 판매는 3만4938대로 전년 동월에 비해 10.3% 증가했다.

차종별로 현대차에선 투싼(2만3036대), 싼타페(1만1천800대), 아반떼(1만224대)가 많이 팔렸고 기아에선 스포티지(1만6057대), K4(9955대), 텔루라이드(8571대) 순이었다.





