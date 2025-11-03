대통령실 "'대통령 재판중지법 불필요' 일관된 입장"

더불어민주당, 형소법 개정안 처리 않기로

박수현 수석대변인 "대통령실과 조율을 거친 상황"

더불어민주당이 현직 대통령의 재판을 중지하는 이른바 '재판중지법'을 담은 형사소송법 개정안을 처리하지 않기로 한 것과 관련해 대통령실은 "해당 법안이 불필요하다는 게 대통령실의 일관된 입장"이라고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑을 통해 민주당이 재판중지법을 처리하지 않기로 결정한 것이 이재명 대통령의 의중이 반영된 것이 아니냐는 질문에 이같이 답변했다. 그러면서 강 대변인은 "입장은 바뀐 바가 없다"고 부연했다.

박수현 수석대변인은 앞서 이날 브리핑에서 당 지도부가 재판중지법을 추진하지 않기로 했다면서 "대통령실과 조율을 거친 상황"이라고 설명했다 .





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



