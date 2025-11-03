본문 바로가기
금산군, 중국 선양서 '케이(K)-인삼' 공략

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.03 11:03

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관내 기업 7개 제품으로 꾸려진 K-금산 공동홍보관 운영

선양 신세계 박람관에서 운영된 케이(K)-금산 공동홍보관 모습(사진=금산군 제공)

금산군이 중국 선양시에서 관내 기업 7개 제품으로 꾸려진 케이(K)-금산 공동홍보관을 운영하고 중국 시장 공략에 나섰다.


금산군은 지난 10월 30일부터 11월 1일까지 3일간 중국 요녕성 성도 선양시에서 열린 제2회 중국 요녕성 상품 전시 및 인플루언서 경제협력 교류 주간 행사에서 케이(K)-인삼을 홍보했다.

이번 행사는 중국 요녕성 인민정부 주최, 중국 국제전자상무센터·성위 선전부·요녕성 상무청 주관으로 선양 신세계 박람관 4층 4에이(A) 전시홀에서 600여 개 기업과 7000여 명의 바이어가 참가한 가운데 추진됐다.


군은 관내 인삼 제조업체들의 중국 시장 진출을 돕고 금산인삼의 중국 시장 판로 확대와 소비 촉진을 위해 케이(K)-인삼 공동홍보관을 설치·운영하면서 홍보 콘텐츠를 배포했다.


특히, 참가 제품들에 관해 해외 바이어에게 상세히 설명하며 케이(K)-인삼을 알리고 수출 상담이 이뤄지게끔 도왔다.

참가 업체는 ▲금산약초인삼영농조합법인 ▲금산인삼협동조합 ▲금산진생협동조합 ▲㈜금산흑삼 ▲농업회사법인(주) ▲장석열흑삼 구증구포 ▲홍삼천하 등이다.


신영희 인삼약초정책과 담당자는 "이번 행사를 통해 관내 인삼제조업체들의 중국 시장 진출을 돕고 케이(K)-인삼이 중국 수출 시장 진출에 한 걸음 더 나아가는 기회가 됐다"며 "군에서도 관내 업체의 중국 수출이 확대될 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
