[특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 한국 로봇 산업과 협력하겠다고 하자 로봇 관련 주가 연일 급등하고 있다.

3일 오전 10시20분 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 278,500 전일대비 58,000 등락률 +26.30% 거래량 1,960,828 전일가 220,500 2025.11.03 11:03 기준 관련기사 쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파'트럼프발 리스크에도 흔들림 없는 코스피, 실적 모멘텀이 버틴다AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 5만4500원(24.72%) 오른 27만5000원에 거래되고 있다.

이외에도 로보스타 로보스타 090360 | 코스닥 증권정보 현재가 106,300 전일대비 19,400 등락률 +22.32% 거래량 2,944,890 전일가 86,900 2025.11.03 11:03 기준 관련기사 달리는 말에 올라타도 될까? 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로트럼프발 리스크에도 흔들림 없는 코스피, 실적 모멘텀이 버틴다중국 단체관광객 무비자 입국 허용...유통株 ‘함박웃음’ 전 종목 시세 보기 close (22.78%), 클로봇 클로봇 466100 | 코스닥 증권정보 현재가 48,450 전일대비 7,850 등락률 +19.33% 거래량 10,469,978 전일가 40,600 2025.11.03 11:03 기준 관련기사 트럼프발 리스크에도 흔들림 없는 코스피, 실적 모멘텀이 버틴다투자금 마련을 연 4%대 부담 없는 금리로...반대매매 위기도 당일 해결미·중 무역갈등 재점화에도…국내 증시 상승 모멘텀 ‘견조’ 전 종목 시세 보기 close (13.05%), 로보로보 로보로보 215100 | 코스닥 증권정보 현재가 11,340 전일대비 1,360 등락률 +13.63% 거래량 12,200,820 전일가 9,980 2025.11.03 11:03 기준 관련기사 무역갈등 속에서도 견조한 국내 증시…실적 모멘텀에 상승 기대감 유효트럼프발 리스크에도 흔들림 없는 코스피, 실적 모멘텀이 버틴다[특징주]로보로보, 이재명 'AI투자 100조 시대' 위해 STEM 프로그램 도입…글로벌 확장↑ 전 종목 시세 보기 close (11.62%), 유일로보틱스 유일로보틱스 388720 | 코스닥 증권정보 현재가 95,300 전일대비 7,900 등락률 +9.04% 거래량 684,055 전일가 87,400 2025.11.03 11:03 기준 관련기사 [특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입[특징주]유일로보틱스, 연일 강세…SK그룹 후광 효과 전 종목 시세 보기 close (7.44%), 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 750 등락률 +11.63% 거래량 26,114,853 전일가 6,450 2025.11.03 11:03 기준 관련기사 최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 가능반도체 슈퍼사이클 기대감 확산… 장비株 동반 질주국내 증시 기대감에 올라타볼까? 레버리지 투자를 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (9.15%), 엔젤로보틱스 엔젤로보틱스 455900 | 코스닥 증권정보 현재가 33,150 전일대비 2,100 등락률 +6.76% 거래량 776,699 전일가 31,050 2025.11.03 11:03 기준 관련기사 레버리지 투자를 고려 중? 연 4%대 금리로 최대 4배 투자금 활용 가능연 4%대 금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지투자금 마련을 연 4%대 부담 없는 금리로...반대매매 위기도 당일 해결 전 종목 시세 보기 close (6.60%) 등이 강세다.

이는 젠슨 황 CEO의 발언 영향으로 보인다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 지난달 30일 한국을 찾은 그는 "한국에 대한 아주 좋은 소식을 갖고 있다"며 "힌트를 드리자면 그 소식은 인공지능(AI), 그리고 로보틱스와 관련된 것일 것"이라고 언급하자 투자자들은 로봇주에 몰리기 시작했다.

앞서 젠슨 황 CEO는 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2025에서 올해 AI(인공지능) 분야 최대 화두로 '피지컬 AI'를 소개했다. 피지컬 AI는 현실 세계에서 움직일 수 있는 물리 법칙을 이해하는 AI로, 휴머노이드 로봇, 자율주행차 등을 포함한다.

양승윤 유안타증권 연구원은 "젠슨 황 CEO가 한국에 GPU 26만장 공급을 선언하면서 AI 및 로봇 업계에 온기 확산. 삼성전자(레인보우로보틱스), 현대차(보스턴다이내믹스) 등 국내 주요 기업들의 피지컬 AI 개발 등 탄력 붙을 전망"이라고 말했다.

이어 "11월 5일~8일 로보월드와 11월 6일 테슬라의 주총이 예정돼 있어, 국내 로봇 기업들의 로봇 사업 변화 및 테슬라 휴머노이드 비전 확인을 기대하고 있다. 로봇 관련 모멘텀은 지속될 것"이라고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



