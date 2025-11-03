본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등

이승진기자

입력2025.11.03 10:25

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 한국 로봇 산업과 협력하겠다고 하자 로봇 관련 주가 연일 급등하고 있다.


3일 오전 10시20분 로보티즈 는 전 거래일 대비 5만4500원(24.72%) 오른 27만5000원에 거래되고 있다.

[특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등
AD
원본보기 아이콘

이외에도 로보스타 (22.78%), 클로봇 (13.05%), 로보로보 (11.62%), 유일로보틱스 (7.44%), 휴림로봇 (9.15%), 엔젤로보틱스 (6.60%) 등이 강세다.


이는 젠슨 황 CEO의 발언 영향으로 보인다.


아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 지난달 30일 한국을 찾은 그는 "한국에 대한 아주 좋은 소식을 갖고 있다"며 "힌트를 드리자면 그 소식은 인공지능(AI), 그리고 로보틱스와 관련된 것일 것"이라고 언급하자 투자자들은 로봇주에 몰리기 시작했다.

앞서 젠슨 황 CEO는 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2025에서 올해 AI(인공지능) 분야 최대 화두로 '피지컬 AI'를 소개했다. 피지컬 AI는 현실 세계에서 움직일 수 있는 물리 법칙을 이해하는 AI로, 휴머노이드 로봇, 자율주행차 등을 포함한다.


양승윤 유안타증권 연구원은 "젠슨 황 CEO가 한국에 GPU 26만장 공급을 선언하면서 AI 및 로봇 업계에 온기 확산. 삼성전자(레인보우로보틱스), 현대차(보스턴다이내믹스) 등 국내 주요 기업들의 피지컬 AI 개발 등 탄력 붙을 전망"이라고 말했다.


이어 "11월 5일~8일 로보월드와 11월 6일 테슬라의 주총이 예정돼 있어, 국내 로봇 기업들의 로봇 사업 변화 및 테슬라 휴머노이드 비전 확인을 기대하고 있다. 로봇 관련 모멘텀은 지속될 것"이라고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기