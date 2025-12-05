한국 증시, 아직도 저평가?…해외서도 ‘육천피’ 베팅 이어진다

글로벌 투자기관들이 내년 코스피가 6000선까지 오를 수 있다는 전망을 연이어 제시하며 국내 증시에 대한 기대감이 고조되고 있다. 올해 큰 폭의 상승에도 불구하고 여전히 저평가 구간에 머물러 있다는 평가가 많다.

특히 메모리 공급 부족과 함께 국내 기업들의 이익 추정치가 상향될 가능성이 거론되면서 한국 증시의 실적 기반 성장성에 대한 신뢰도 커지고 있다. 정부의 자본시장 개선 정책과 글로벌 유동성 환경도 우호적으로 작용할 것으로 예상된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

아이비젼웍스 아이비젼웍스 469750 | 코스닥 증권정보 현재가 1,531 전일대비 92 등락률 -5.67% 거래량 5,835,475 전일가 1,623 2025.12.05 14:09 기준 관련기사 [특징주]아이비젼웍스, 유리기판 균열 예방 기술 특허 출원에 '上'[특징주]아이비젼웍스, 유리기판 결함 검출기술 특허 출원에 상한가나인테크 "관계사 코스닥 상장으로 250억 투자 기대수익 달성" 전 종목 시세 보기 close , 스맥 스맥 099440 | 코스닥 증권정보 현재가 7,750 전일대비 90 등락률 -1.15% 거래량 9,958,083 전일가 7,840 2025.12.05 14:09 기준 관련기사 같은 기회를 크게 살리는 비결? 4배 투자금을 연 4%대 금리로내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은스맥, 상반기 매출액 771억…"하반기 반등 기대" 전 종목 시세 보기 close , 인벤티지랩 인벤티지랩 389470 | 코스닥 증권정보 현재가 85,700 전일대비 11,500 등락률 -11.83% 거래량 1,184,720 전일가 97,200 2025.12.05 14:09 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면?최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK! 전 종목 시세 보기 close , 에스투더블유 에스투더블유 488280 | 코스닥 증권정보 현재가 29,700 전일대비 1,000 등락률 -3.26% 거래량 522,407 전일가 30,700 2025.12.05 14:09 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에스투더블유, K-팔란티어의 태동기"에스투더블유, 세계 최고권위 보안 컨퍼런스 ‘바이러스 블러틴 2025(VB2025)’ 5년 연속 발표소부장 중소형주, 반도체 대형주 랠리에 힘입어 동반 상승 전망 전 종목 시세 보기 close , 로보스타 로보스타 090360 | 코스닥 증권정보 현재가 75,000 전일대비 5,400 등락률 -6.72% 거래량 864,972 전일가 80,400 2025.12.05 14:09 기준 관련기사 [특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등달리는 말에 올라타도 될까? 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로트럼프발 리스크에도 흔들림 없는 코스피, 실적 모멘텀이 버틴다 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>