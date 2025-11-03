KT, 국내 최초 도심환경서 UAM 실증 성공

K-UAM 그랜드챌린지 2단계 실증 마무리

5G 항공망 안정성·UAM 교통관리 체계 검증

KT를 비롯한 현대자동차, 현대건설, 인천국제공항공사, 대한항공이 함께하는 K-UAM 원팀이 인천 아라뱃길 실증 현장에서 기념사진을 촬영하는 모습.

KT는 국토교통부가 주관하는 한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드챌린지 2단계 실증을 성공적으로 마무리했다고 3일 밝혔다. 이번 실증은 국내 최초로 도심 환경에서 진행된 UAM 통합 운용 검증으로, KT는 이를 통해 5G 항공망의 안정성과 통합 교통관리 체계의 효율성을 입증했다.

KT는 현대자동차, 현대건설, 인천국제공항공사, 대한항공과 함께 'K-UAM 원팀'으로 참여해 인천 계양에서 청라까지 15km 구간을 대상으로 실증을 수행했다. KT는 자체 개발한 UAM 교통관리시스템(UATM)을 중심으로 시뮬레이션 기반의 표준 운영절차(SOP), 5G 항공망, 비행 데이터 연계 정보공유시스템 등 통합 체계를 도심 환경에서 집중 검증했다.

KT는 정상 비행뿐 아니라 통신 두절, GPS 불안정, 돌발 비행체 출현 등 다양한 비정상 상황을 구현해 교통관리시스템이 실시간 감지·분석 후 즉각 대응할 수 있음을 확인했다. 이를 통해 복잡한 도심 환경에서도 UAM 운항의 안정성과 대응력을 입증했다.

또 800MHz 대역의 전용 5G 항공망을 기반으로 RTK-GNSS, KASS, ADS-B, MLAT 등 감시 기술을 융합해 실시간 항적 감시를 수행했다. 그 결과 기체와 교통관리시스템 간 통신에서 100%에 가까운 전송 성공률을 기록하며, 각 이해관계자 간 안전한 운항과 효율적 교통관리가 가능함을 보여줬다.

KT는 고도 300~600m에서도 선명한 음성 통화 품질을 구현해 조종사와 관리자의 실시간 의사소통 정확도를 높였다. 5G 항공망을 통한 비행 데이터 실시간 처리로 비행 허가 절차를 기존 4단계에서 1단계로 단축하는 성과도 거뒀다.

정보공유시스템에선 수집 데이터의 출처와 시각을 기록해 정밀한 이력 추적이 가능하도록 설계, 향후 정책과 운용 의사결정에 활용할 기반을 마련했다.

원만호 KT 기술혁신부문 본부장(상무)은 "실제 도심 환경이라는 까다로운 조건 속에서도 흔들림 없는 성능과 안정성을 보여준 의미 있는 성과"라며 "데이터 신뢰성과 운영 효율성 측면에서도 괄목할 만한 결과를 얻은 만큼, 안전하고 신뢰할 수 있는 하늘길을 여는 데 집중하겠다"고 말했다.





박유진 기자



