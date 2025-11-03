"인기 제품 렌털료 6개월 무료"…바디프랜드 세일페스타

코리아 세일페스타 기간 동시 개최

바디프랜드는 국내 최대 쇼핑 축제인 코리아 세일페스타 기간에 맞춰 '2025 바디프랜드 세일페스타'를 진행한다고 3일 밝혔다.

2025 바디프랜드 세일페스타 홍보 이미지. 바디프랜드

바디프랜드는 행사 기간 하이엔드 헬스케어로봇, 식약처 인증 의료기기, 라클라우드 모션베드, 마사지 소파 등 다양한 제품군을 저렴한 가격으로 판매한다.

식약처 인증 의료기기인 메디컬팬텀·메디컬파라오·퀀텀 뷰티캡슐 등을 렌털하는 고객에게는 월 렌털료 6개월 전액 면제 혜택을 제공한다. 선납금이나 제휴카드 사용 여부와 관계없이 적용된다.

소비자들에게 꾸준히 사랑받는 베스트셀러 팔콘 시리즈를 구매·렌털하는 고객에게도 풍성한 혜택이 마련됐다. 팔콘N 렌털 고객에게는 월 1만원 할인(60개월), 구매 고객에게는 60만원 할인이 제공된다. 다른 팔콘 라인업을 구매·렌털하는 고객에게도 선납금 할인 및 제휴카드 혜택(전월 실적 200만원 이상 기준)을 더해 총 최대 58% 할인 혜택을 제공한다.

마사지 소파 파밀레 C는 세일페스타 행사 기간 한정 110대를 특가 110만원에 판매한다. 라클라우드 EZ 모션베드 세트는 초특가 50% 할인 혜택이 제공된다. 특히 슈퍼싱글 사이즈는 50% 할인된 135만원에 구매할 수 있다.

바디프랜드 관계자는 "이번 행사는 고객이 보다 합리적인 조건으로 프리미엄 헬스케어 제품을 경험할 수 있도록 기획됐다"며 "특히 헬스케어로봇, 의료기기, 마사지 소파, 라클라우드 모션베드 등 바디프랜드의 다양한 제품 라인업이 파격적인 혜택과 함께 준비돼 있으니 많은 관심 바란다"고 말했다.





이서희 기자



