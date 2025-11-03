본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

신한투자증권, '처음ISA 전용' 세전 연 3.5% 특판 RP 판매

조슬기나기자

입력2025.11.03 09:36

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한투자증권은 올 연말까지 '처음ISA' 가입 고객들을 위해 전용 세전 연 3.5% 특판 환매조건부채권(RP)을 총 200억원 규모로 비대면 판매한다고 3일 밝혔다.


이번 특판 RP 판매는 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 중 '처음ISA' 서비스 가입 고객을 대상으로 한다. 기존 중개형ISA 고객은 연령에 해당할 경우 '처음ISA' 서비스 등록 후 특판상품을 매수해 참여 가능하다.

신한투자증권, '처음ISA 전용' 세전 연 3.5% 특판 RP 판매
AD
원본보기 아이콘

처음ISA에 신규 가입한 고객들은 신한 슈퍼SOL 애플리케이션에서 진행 중인 '처음크루' 이벤트도 참여할 수 있다. 마이신한포인트 1만5000포인트를 지급하는 것은 물론, 처음ISA 서비스가 가입된 중개형ISA 계좌에 10만원 이상 순입금 달성시 500포인트도 제공한다.

상생금융의 일환으로 출시된 '처음ISA'는 중개형ISA의 투자 대기 자금을 전용 수시 RP에 자동으로 매수 및 매도하는 15세~39세 대상 서비스다. 별도 거래 없이도 자금이 효율적으로 운용되는 것이 특징이라고 회사측은 소개했다.


특판 상품은 91 일물 기간형 RP로 세전 연 3.5% 수익을 지급하며, 중도 환매 시 페널티 금리는 없다. 1인당 RP 최대 매수 한도는 1억원이며, 이날부터 오는 12월31일 판매기간 내 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 비대면 전용으로 홈페이지, 앱(신한 SOL증권 앱) 또는 HTS를 통해 간편하게 매수 가능하다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장 외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기