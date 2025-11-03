신한투자증권, '처음ISA 전용' 세전 연 3.5% 특판 RP 판매

신한투자증권은 올 연말까지 '처음ISA' 가입 고객들을 위해 전용 세전 연 3.5% 특판 환매조건부채권(RP)을 총 200억원 규모로 비대면 판매한다고 3일 밝혔다.

이번 특판 RP 판매는 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 중 '처음ISA' 서비스 가입 고객을 대상으로 한다. 기존 중개형ISA 고객은 연령에 해당할 경우 '처음ISA' 서비스 등록 후 특판상품을 매수해 참여 가능하다.

처음ISA에 신규 가입한 고객들은 신한 슈퍼SOL 애플리케이션에서 진행 중인 '처음크루' 이벤트도 참여할 수 있다. 마이신한포인트 1만5000포인트를 지급하는 것은 물론, 처음ISA 서비스가 가입된 중개형ISA 계좌에 10만원 이상 순입금 달성시 500포인트도 제공한다.

상생금융의 일환으로 출시된 '처음ISA'는 중개형ISA의 투자 대기 자금을 전용 수시 RP에 자동으로 매수 및 매도하는 15세~39세 대상 서비스다. 별도 거래 없이도 자금이 효율적으로 운용되는 것이 특징이라고 회사측은 소개했다.

특판 상품은 91 일물 기간형 RP로 세전 연 3.5% 수익을 지급하며, 중도 환매 시 페널티 금리는 없다. 1인당 RP 최대 매수 한도는 1억원이며, 이날부터 오는 12월31일 판매기간 내 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 비대면 전용으로 홈페이지, 앱(신한 SOL증권 앱) 또는 HTS를 통해 간편하게 매수 가능하다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



