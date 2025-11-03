본문 바로가기
카카오뱅크, 증권사 주식계좌 개설 서비스에 '키움증권' 입점

권재희기자

입력2025.11.03 09:33

주요 증권사 8곳으로 제휴 확대
계좌 개설 시 '키움증권 1만 포인트' 개설 축하금 제공

카카오뱅크, 증권사 주식계좌 개설 서비스에 '키움증권' 입점
카카오뱅크 가 고객의 선택권을 넓히고 보다 다양한 투자 서비스를 제공하고자 '증권사 주식계좌 개설 서비스'에 키움증권 을 새롭게 추가했다.


지난 2019년 출시한 '증권사 주식계좌 개설 서비스'는 카카오뱅크 앱을 통해 제휴 증권사의 개설 혜택을 비교하고 간편하게 계좌를 만들 수 있는 서비스다. 키움증권과의 제휴로 카카오뱅크에서 주식계좌를 만들 수 있는 주요 증권사는 총 8곳으로 늘어났다.

이번 입점은 지난 4월 카카오뱅크와 키움증권의 업무협약(MOU) 체결에 따른 것으로, 양사는 카카오뱅크의 플랫폼 역량에 키움증권의 투자 경쟁력을 강결합하는 전략적 협력 관계를 구축해왔다.


키움증권과 카카오뱅크는 이번 서비스 확대를 기념해 내년 8월 31일까지 카카오뱅크 앱에서만 만나볼 수 있는 단독 이벤트를 진행한다. 키움증권은 카카오뱅크 앱에서 키움증권 주식계좌를 최초 개설한 고객 모두에게 키움증권에서 현금처럼 사용 가능한 '키움증권 1만 포인트'를 개설 축하금으로 지급한다.


카카오뱅크는 "고객들에게 더 폭넓은 투자 선택지를 제공하기 위해 이번 제휴를 진행했다"며 "앞으로도 키움증권과 함께 다양한 투자 서비스 출시를 논의할 계획"이라고 말했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
