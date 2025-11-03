최원철 공주시장, '충남 장애인복지 공로대상' 수상



장애인 돌봄부터 일자리·의료지원까지… '복지 현장형 시장' 인정받아



최원철 충남 공주시장이 포용적 복지정책의 모범을 보이며 '2025년 자랑스러운 충남 장애인복지 공로대상'을 수상했다.

지난 달 31일 논산시민운동장에서 열린 '충남 지체장애인의 날' 기념식에서 시상된 이번 공로대상은, 장애인 복지와 인권 향상에 두드러진 성과를 거둔 지자체장에게 주어지는 상이다.

3일 시에 따르면 공주시는 최 시장 취임 이후 ▲장애인 돌봄 서비스 인프라 확충 ▲취업 취약계층을 위한 일자리 창출 확대 ▲중증장애인 의료·생계 지원 강화 ▲장애인 복지시설 및 단체 지원 확대 등 현실적인 복지 기반 조성에 힘써왔다.

특히 신장장애인 의료비 지원사업을 직접 챙기며 '현장 중심 복지행정'을 강조했고, 발달장애인 등 돌봄 사각지대에 놓인 이들을 위한 맞춤형 복지체계를 구축해 실질적 변화를 이끌어냈다.

또 복지시설 종사자 처우 개선과 장애인 단체의 자립 기반 마련에도 적극적으로 예산을 투입하며, '복지는 시혜가 아닌 권리'라는 철학을 시정 전반에 녹여냈다는 평가를 받았다.

최 시장은 "이번 수상은 공주시민 모두가 함께 만들어 낸 성과이자, 사회적 약자를 배려하는 시정의 결과"라며 "앞으로도 장애인의 삶의 질 향상과 인권 보호를 위한 세심하고 지속적인 복지정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

한편 '충남 장애인복지 공로대상'은 충남도가 매년 장애인 복지 증진과 사회 참여 확대에 기여한 인물이나 기관을 선정해 수여하는 상으로, 올해 공주시가 포용복지 선도도시로 인정받는 계기가 됐다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



