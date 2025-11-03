하나증권, '모두 다 하나통장' 출시 기념 이벤트

하나증권은 하나은행과의 협업 통장 출시를 기념하여 '모두 다 하나통장 개설 이벤트'를 오는 12월 31일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

이에 따라 하나증권은 '모두 다 하나통장'을 개설한 고객을 대상으로 이벤트 참여 시 직접 선택한 미국 소수점주식 5000원 상당을 증정한다. 선택 가능 종목은 테슬라, 엔비디아, 비트마인, 팔란티어 테크, 유나이티드헬스그룹 등 8월 한달 간 국내 투자자들이 가장 많이 매수한 글로벌 대표 기업 5개사다. 또한 신규 고객에게는 주식 매매 수수료 우대와 환전 우대 100% 혜택도 추가로 제공한다.

'모두 다 하나통장'은 증권계좌로 자금을 별도 이체할 필요 없이 은행 원화 예금에 연계된 하나증권계좌로 국내외 주식거래는 물론 해외채권까지 거래가 가능한 상품이다.

조대현 하나증권 WM그룹장은 "이번 '모두 다 하나통장'은 하나은행과 하나증권의 긴밀한 협업을 통해 탄생한 상품으로, 고객이 국내외 자산을 하나의 계좌에서 자유롭게 관리할 수 있는 혁신적인 투자 경험을 제공할 것"이라며 "앞으로도 다양한 금융 상품과 서비스 연계를 통해 손님 중심의 종합 자산관리 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



