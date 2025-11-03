락앤락, 하반기 최대 프로모션 '락페스타' 개최

오는 18일까지 락앤락몰에서 진행

락앤락이 2025년 하반기 '락페스타'를 오는 18일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

락페스타는 락앤락이 일 년에 단 두 번 진행하는 최대 규모의 프로모션 행사다.

이번 락페스타는 락앤락몰에서 진행된다. 프리미엄 쿡웨어 '하드앤라이트 프로', 냉동실 전용 용기 '프리저핏 냉동실 정리 풀세트' 등 락앤락의 베스트셀러 제품을 비롯해 대용량 '제로웨이스트 음식물처리기', 신선보관에 특화된 '프레쉬 마에스트로 진공용기' 등 최신 제품도 만나볼 수 있다.

보온력과 휴대성을 한층 강화한 '올핏 보온도시락', 접이식 구조로 휴대가 간편한 '올스텐 접이식 멀티쿠커', 캠핑·차박 등 활용도가 높은 '슬로 아웃도어 카고박스' 등 다양한 시즌 특화 제품도 선보인다.

락앤락 관계자는 "일상 곳곳에서 사용할 수 있는 유용한 제품들을 합리적인 가격에 만나볼 기회"라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



