본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

락앤락, 하반기 최대 프로모션 '락페스타' 개최

이성민기자

입력2025.11.03 09:27

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 18일까지 락앤락몰에서 진행

락앤락이 2025년 하반기 '락페스타'를 오는 18일까지 진행한다고 3일 밝혔다.


락페스타는 락앤락이 일 년에 단 두 번 진행하는 최대 규모의 프로모션 행사다.

락앤락이 2025년 하반기 '락페스타'를 오는 18일까지 진행한다. 락앤락

락앤락이 2025년 하반기 '락페스타'를 오는 18일까지 진행한다. 락앤락

AD
원본보기 아이콘

이번 락페스타는 락앤락몰에서 진행된다. 프리미엄 쿡웨어 '하드앤라이트 프로', 냉동실 전용 용기 '프리저핏 냉동실 정리 풀세트' 등 락앤락의 베스트셀러 제품을 비롯해 대용량 '제로웨이스트 음식물처리기', 신선보관에 특화된 '프레쉬 마에스트로 진공용기' 등 최신 제품도 만나볼 수 있다.

보온력과 휴대성을 한층 강화한 '올핏 보온도시락', 접이식 구조로 휴대가 간편한 '올스텐 접이식 멀티쿠커', 캠핑·차박 등 활용도가 높은 '슬로 아웃도어 카고박스' 등 다양한 시즌 특화 제품도 선보인다.


락앤락 관계자는 "일상 곳곳에서 사용할 수 있는 유용한 제품들을 합리적인 가격에 만나볼 기회"라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원 '로봇이모' 등장 외출하고 오니 설거지·청소 다 돼있네…월 71만원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기