경기관광공사, 도내 10개 골목 '팝업 홍보관' 운영

경기관광공사가 오는 7~8일 수원화성 행궁광장에서 지역 골목의 매력을 한자리에서 만날 수 있는 '경기골목 어드벤처 팝업홍보관'을 운영한다.

이번 행사는 도내 관광테마골목을 널리 알리고 골목 기반 관광 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

경기골목 어드벤처는 '경기도 구석구석 관광테마골목 육성사업'의 일환으로 지역의 숨은 골목을 관광자원으로 재조명하고 로컬 중심의 지속가능한 관광 생태계를 조성하는 것을 목표로 한다. 2020년부터 시작해 매년 신규 골목과 우수 골목을 선정해 육성하고 있다.

올해 선정된 골목은 신규골목 2곳(연천 첫머리거리, 용인 보정동 카페거리)과 우수골목 8곳(고양삼송 낙서예술골목, 동두천 캠프보산 스트리트, 수원화성 행리단길, 시흥 오이도 바다거리, 안산 원곡동 다문화 음식거리, 파주 돌다리 문화마을, 포천 관인문화마을, 화성 전곡리 마리나 골목) 등 총 10곳이다. 이번 팝업 홍보관에서는 이들 골목을 대표하는 콘텐츠와 이야기를 한자리에서 체험할 수 있도록 구성된다.

경기골목 어드벤쳐 팝업 홍보관 포스터

특히 이번 홍보관은 '취향 따라 떠나자! 골목 어드벤처'를 슬로건으로 운영된다. 방문객은 현장에서 간단한 '골목 유형 테스트'를 통해 취향 수집가, 골목 탐험가, 감성 여행자 등 3가지 유형 중 하나를 선택하고 이에 맞는 테마존에서 탐험을 시작하게 된다

행사 참여는 별도 신청없이 할 수 있으며 반려동물 동반도 가능하다.

자세한 행사 정보는 경기관광플랫폼(ggtour.or.kr)과 경기관광공사 공식 인스타그램 채널(@gyeonggi_tour), 경기골목 인스타그램 채널(@gg.golmock)에서 확인할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



