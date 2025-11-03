본문 바로가기
산업·IT
자동차

현대차그룹, 학계와 미래 모빌리티 이끌 아이디어 육성

오현길기자

입력2025.11.03 08:51

숏뉴스
전임 교원 대상 미래 기술과제 공모

현대자동차그룹이 미래 모빌리티 시장을 선도할 혁신 아이디어를 모집한다.


현대차 그룹은 3일부터 24일까지 국내외 대학 연구진의 아이디어를 발굴해 미래 모빌리티 개발 실무에 적용하고, 상호 협력을 기반으로 기술을 고도화하기 위한 '미래기술공모과제'를 접수한다고 밝혔다.

현대차그룹은 3일부터 24일까지 국내외 대학 연구진의 아이디어를 발굴해 미래 모빌리티 개발 실무에 적용하고, 상호 협력을 기반으로 기술을 고도화하기 위한 '미래기술공모과제'를 접수한다고 밝혔다. 현대차

현대차그룹은 3일부터 24일까지 국내외 대학 연구진의 아이디어를 발굴해 미래 모빌리티 개발 실무에 적용하고, 상호 협력을 기반으로 기술을 고도화하기 위한 '미래기술공모과제'를 접수한다고 밝혔다. 현대차

대상자는 이달 기준 국내외 대학교에 재직 중인 전임 교원으로, 과제는 ▲전동화 ▲배터리 ▲수소연료전지 ▲자율주행 등 11개 주제로 구성된다. 관심 주제를 선택해 제안서를 제출하면 된다.


현대차그룹은 자동차 업계 및 학계 전문가로 구성된 심사위원단의 심층 평가를 진행한 후 내년 3월 최종 결과를 발표할 예정이다. 최종 선정된 우수 과제에는 최대 6000만원 연구비가 지원되며, 합격자들은 약 8개월 동안 제안한 아이디어의 기술 타당성 검증 연구를 수행하게 된다.


현대차그룹은 소속 연구원들이 합격자들의 기술 멘토링 파트너로 참여할 수 있도록 지원하고 대학에서 연구한 내용이 산업 현장에서 적극 활용될 수 있도록 프로그램을 운영할 계획이다. 유의미한 성과를 거둔 지원자에게 현대차·기아 연구원들과 함께 심화 연구 과제를 진행할 기회도 제공한다.

현대차그룹 관계자는 "미래기술과제 공모를 통해 학계의 최신 동향을 파악하고 미래 기술에 대한 새로운 관점을 탐색할 수 있을 것"이라며 "학계의 창의적인 아이디어가 세상을 바꾸는 기술로 성장할 수 있도록 지원하고 나아가 모빌리티 연구 생태계가 발전할 수 있도록 기여하겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
