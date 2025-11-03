문체부 겨울 숙박할인권 배포…7만원 이상 예약시 3만원 할인

"12월 7일까지 10만 여장 쏜다"

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 3일부터 12월 7일까지 '2025년 하반기 숙박세일페스타-겨울편'을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 겨울철 국내 여행 수요를 확대하기 위해 마련됐다. 수도권(서울·경기·인천)을 제외한 비수도권 숙박시설을 대상으로 숙박할인권 10만여 장이 발급된다. 숙박요금이 7만원 이상인 상품에는 3만원, 7만원 미만인 상품에는 2만원의 할인이 적용된다. 할인권은 행사 기간 내 입실하는 호텔, 콘도, 리조트, 펜션 등 국내 등록 숙박시설에서 사용할 수 있으며, 대실 상품이나 미등록 숙박시설은 제외된다.

숙박할인권은 이날 10시부터 참여 온라인여행사를 통해 1인 1매 한정, 선착순으로 발급된다. 발급받은 할인권은 매일 오전 10시부터 다음 날 오전 7시까지 예약 및 결제 시 사용할 수 있으며, 사용하지 않으면 자동 소멸된다. 단, 미사용자는 다음 날 오전 10시 이후 다시 할인권을 발급받을 수 있다.

이전 '가을편' 및 '특별재난지역편' 행사에 참여한 이용자도 이번 겨울편에 다시 참여할 수 있다. 자세한 내용은 '2025 대한민국 숙박세일페스타' 공식 누리집이나 콜센터를 통해 확인할 수 있다.

앞서 8월 20일부터 10월 30일까지 진행된 가을편과 특별재난지역편에서는 국민들의 높은 관심 속에 총 77만장의 할인권이 배포됐다. 특히 산불·호우 피해지역과 12·29 여객기 참사 피해지역을 대상으로 한 특별재난지역편 할인권 15만여 장이 모두 사용되며, 피해지역 관광 회복과 지역경제 활성화에 기여한 것으로 평가된다.

이번 겨울편 숙박세일페스타는 국가 단위 소비 축제인 '코리아 그랜드 페스티벌'과 연계해 추진된다.

김근호 문체부 관광산업정책관은 "3일부터 약 한 달간 진행되는 이번 겨울편 숙박할인권이 겨울철 국내 여행 수요를 확대하고, 지역 관광 활성화와 민생경제 회복에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>