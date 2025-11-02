본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

대중문화교류위 "한중 정상만찬 계기 한한령 해제 기대는 성급"

박병희기자

입력2025.11.02 10:20

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대중문화교류위원회가 1일 한중 정상회담 만찬에서 시진핑 국가주석과 박진영 대중문화교류위원회 위원장의 대화와 관련, 한한령 해제 기대는 과도하고 성급한 판단이라는 입장을 밝혔다.

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 1일 경북 경주 소노캄 호텔에서 열린 국빈만찬에서 악수하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 1일 경북 경주 소노캄 호텔에서 열린 국빈만찬에서 악수하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

이날 경주 소노캄 호텔에서 열린 한중 정상회담 만찬에서 박진영 위원장은 시진핑 주석에게 한국 가수의 중국 공연을 제안했고 이에 시 주석도 호응한 것으로 알려졌다. 이후 일부 언론이 한한령 해제 기대감이 높아졌다고 보도했다.


하지만 대중문화교류위원회는 2일 보도자료를 내고 "시진핑 국가주석과 박진영 대중문화교류위원회 위원장의 대화는 공식 외교행사에서 서로 인사를 나누며 건넨 원론적 수준의 덕담으로 이해하고 있다"며 "이에 대해 과도하게 해석하는 것은 조심스럽고, 성급하다는 판단"이라는 입장을 밝혔다.

다만 위원회는 "이번 한중 정상회담을 통해 양국 간 우호협력의 분위기가 한층 높아진 만큼 향후 보다 활발한 문화교류가 이뤄질 것으로 기대된다"고 덧붙였다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' 보다 '살 집' 택한 2030 청년들[부동산AtoZ] "공공임대 살면서 돈이나 모으고 싶다"… '내 집' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄송합니다, 문 닫을게요"…젠슨황 덕에 주문 폭주했는데 휴업 공지, 왜?

"보신탕집 폐업 여파" 관악산 들개, 서울대 출몰…학생 불안 확산

美서 '올해의 단어'로 선정된 '67'…무슨 의미?

"아들 中에 팔아 넘길것"…캄보디아 범죄조직, 태국까지 세력 확장

김정은, 한중 회담날 특수부대 방문…"싸우면 이기는 강군"

올해 국내 친환경차 판매 최다 기록…3분기만에 40만대 돌파

1억 단위 매수 큰 손 개미 '52%' 급증…가장 많이 담은 종목은?

새로운 이슈 보기