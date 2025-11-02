대중문화교류위 "한중 정상만찬 계기 한한령 해제 기대는 성급"

대중문화교류위원회가 1일 한중 정상회담 만찬에서 시진핑 국가주석과 박진영 대중문화교류위원회 위원장의 대화와 관련, 한한령 해제 기대는 과도하고 성급한 판단이라는 입장을 밝혔다.

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 1일 경북 경주 소노캄 호텔에서 열린 국빈만찬에서 악수하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

이날 경주 소노캄 호텔에서 열린 한중 정상회담 만찬에서 박진영 위원장은 시진핑 주석에게 한국 가수의 중국 공연을 제안했고 이에 시 주석도 호응한 것으로 알려졌다. 이후 일부 언론이 한한령 해제 기대감이 높아졌다고 보도했다.

하지만 대중문화교류위원회는 2일 보도자료를 내고 "시진핑 국가주석과 박진영 대중문화교류위원회 위원장의 대화는 공식 외교행사에서 서로 인사를 나누며 건넨 원론적 수준의 덕담으로 이해하고 있다"며 "이에 대해 과도하게 해석하는 것은 조심스럽고, 성급하다는 판단"이라는 입장을 밝혔다.

다만 위원회는 "이번 한중 정상회담을 통해 양국 간 우호협력의 분위기가 한층 높아진 만큼 향후 보다 활발한 문화교류가 이뤄질 것으로 기대된다"고 덧붙였다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



