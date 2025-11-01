본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

김동근 시장 "호원천 '도심 속 명소' 재탄생…'시민 삶 바꾸는 도시' 만들 것"

이종구기자

입력2025.11.01 12:16

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의정부시, 호원천 생태하천 복원사업 준공식 열려
136억원 투입…6년 만에 '생태하천'으로 완벽 복원

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 31일 호원천 내 생태교육장에서 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'을 개최했다.

김동근 시장이 지난 31일 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'에서 참석자들과 테이프 커팅을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난 31일 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'에서 참석자들과 테이프 커팅을 하고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 건천화됐던 호원천을 맑은 물이 흐르는 생태하천으로 복원하기 위해 추진됐으며, 도비 68억원과 시비 68억원 등 총 136억원이 투입됐다.


시는 2020년부터 올해까지 6년에 걸쳐 ▲생태수로 복원 ▲하수관로 정비 ▲유지용수 공급관로 설치 ▲생태계 교란종 제거 ▲하천변 생태탐방로 및 생태교육장 조성 등 시민이 직접 체감할 수 있는 생태·휴식공간을 조성했다.

이번 복원사업을 통해 호원천은 도심 속 생명이 살아 숨 쉬는 하천으로 탈바꿈했으며, 물순환 기능이 회복되고 주민들이 산책과 휴식을 즐길 수 있는 친수공간으로 거듭났다.


김동근 시장은 "호원천은 오랜 세월 시민 곁에 있었지만 다가가기 어려운 하천이었다"며 "이제는 시민 모두가 걸으며 쉬고 즐길 수 있는 공간으로 되살아나 매우 뜻깊다. 앞으로도 '시민의 삶을 바꾸는 도시'를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김동근 시장이 지난 31일 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'에서 호원천을 둘러보고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난 31일 '호원천 생태하천 복원사업 준공식'에서 호원천을 둘러보고 있다. 의정부시 제공

원본보기 아이콘

한편, 시는 준공 이후에도 수질 관리와 생태계 모니터링, 유지관리 활동을 지속해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 생태하천 환경을 유지할 계획이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"안하면 손해래, 또 나만 도태 되나"…역대급 전망에 청년 '포모' 또 확산 "안하면 손해래, 또 나만 도태 되나"…역대급 전망... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'고도비만' 이런 아빠로 살 수 없어…첫주, 근손실이 찾아왔다

화려한 차림 노인들 들락날락, 청량리·하루 3000원…"어디야? 빨리 와"

트럼프의 전격적 핵잠수함 승인, 동북아 정세 흔드는 이유

전 세계 억만장자 사상 최대치…6조원 이상 3500명 넘었다

'억' 소리나는 포르쉐 차주, 세금 66만원 밀려 번호판 떼였다

'다카이치 랠리' 日증시, 지난달 상승폭 역대 월간 최대

美·中, '넥스페리아 사태' 합의…中 공장 수출 재개 예정

새로운 이슈 보기