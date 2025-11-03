불편한 서울 교통, 시민이 직접 바꾼다…경찰, '교통 Re-디자인' 추진

경찰이 시민 의견을 직접 반영해 서울 교통체계를 전면 개선하는 프로젝트를 추진한다.

서울경찰청은 시민 의견을 직접 받아 교통 환경 및 문화를 전면 개선하는 '서울교통 Re-디자인' 프로젝트를 추진한다고 3일 밝혔다.

오는 10일부터 12월31일까지 약 두 달간 시민 누구나 위험하거나 불편하다고 느낀 교통 환경 및 문화 전반에 대한 개선 의견 또는 아이디어를 낼 수 있다. 서울경찰청 및 서울시 자치경찰위원회 홈페이지, 다중이용 지점에 부착된 QR코드 등을 통해 접수하면 된다.

경찰은 접수된 의견을 바탕으로 현장 합동 점검을 실시하고 ▲불편·불합리한 곳 ▲교통 혼잡 발생 지점 ▲교통사고 발생 등 위험한 곳 ▲반칙 운전 등 법규 위반이 많은 곳 등으로 분류해 개선 대책을 마련할 방침이다.

단기간 조치가 가능한 사항은 즉시 반영하고, 제도 개선 및 종합개선 등 검토가 필요하거나 공사 및 예산 확보가 필요한 사안은 관련 기관과 협업해 2026년 6월까지 단계적으로 추진할 계획이다.

아울러 경찰은 4일부터 시민 공감을 얻기 위한 취지로 출퇴근 시간대 교통질서를 해치는 꼬리물기·끼어들기 등 위반행위에 대한 교통단속을 실시한다고 밝혔다. 각 경찰서별 단속이 시급한 구역을 4곳 선정했으며 ▲꼬리물기·끼어들기 다발 교차로 ▲보행자 밀집 지역 ▲전용도로 진출입 구간 ▲스쿨존 등에서 집중 단속한다.

또 기존엔 교통경찰을 분산 배치했으나, 이번에는 3~4개 일선 경찰서에 3일 연속 집중 배치하는 방식으로 전환한다. 교통싸이카 '신속대응팀'을 4개 권역으로 새롭게 편성, 대형 돌발사고·적체 등 상황 발생 시 즉각 대응 체계를 구축한다.

박정보 서울경찰청장은 "서울경찰이 추진하는 정책은 시민이 공감하고 체감할 수 있도록 작은 일도 정성껏 임할 것"이라며 "이번 프로젝트는 그 일환으로 시민과 가장 밀접한 교통분야에서 시민이 중심이 되는 과제를 선정한 것"이라고 말했다.





