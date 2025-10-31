본문 바로가기
상상인저축은행, KBI그룹에 매각…1107억원 규모 주식매매계약 체결

최동현기자

입력2025.10.31 16:10

상상인저축은행이 KBI그룹에 매각됐다.


상상인그룹은 상상인저축은행 지분 90.01%(주식 1224만1주)를 KBI그룹에 매각한다고 31일 밝혔다. 매각 금액은 1107억원이다.

양사는 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 상상인그룹은 공시를 통해 "금융위원회의 주식 처분 명령 이행과 투자 자금 확보를 위한 처분"이라고 설명했다.


상상인저축은행 분당 사옥 전경. 상상인

상상인저축은행 분당 사옥 전경. 상상인

상상인저축은행은 자산 규모 업계 10위권의 중견 저축은행이다. 최대주주인 상상인그룹의 대주주 적격성 유지 요건 문제로 매각을 추진해왔다.


지난 3월엔 자산건전성이 악화해 적기시정조치의 일종인 경영개선권고를 받았다. 최근 OK금융그룹과 매각 협상을 벌이기도 했지만 결렬됐다.

KBI그룹은 섬유 제조업으로 시작해 현재 자동차 부품, 건설·부동산, 환경·에너지, 의료 등의 사업을 하고있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
