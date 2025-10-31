인천공항공사, AI혁신 TF팀 신설…공항운영 AX 가속화

인천국제공항공사가 인천공항 인공지능 전환(AX)을 전담하는 'AI 혁신 태스크포스(TF)팀'을 발족했다고 31일 밝혔다.

이 팀은 인천공항 운영과 서비스 전반에 AI를 체계적으로 도입하고 전 부서 간 긴밀한 협업을 주도하는 역할을 맡는다. 기획과 도입·활용, 인프라·데이터, 윤리·보안 등 4개 분야로 구성해 ▲국민 체감형 AI 공항 전략 수립 ▲AI 인프라 및 데이터 통합 플랫폼 개발 ▲AI 기술 연구 및 효과성 분석 ▲AI 윤리체계 고도화 및 보안 강화 등을 수행한다.

김범호 공사 부사장을 비롯한 관계자 30여명은 전날 열린 킥오프(Kick-off) 회의에서 조직 운영방안 논의를 비롯해 AI 전환과 공공기관의 역할에 대한 전문가 초청 특강을 진행했다.

한편 공사는 사회간접자본(SOC) 공공기관 중 최초로 AI 윤리원칙을 수립하고, 여객흐름 예측 및 공항 혼잡도 모니터링, 차세대 디지털관제시스템 도입, 로봇 실증 등 AI 기술을 활용한 선도적인 공항 서비스 제공을 위해 노력해 왔다.

이학재 공사 사장은 "이번 전담 조직 마련을 통해 AI를 활용한 공항 서비스 혁신에 박차를 가할 것으로 기대된다"며 "앞으로도 대한민국 대표 공공기관으로서 정부의 AI 대전환 정책에 적극 협조해 국민들이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 했다.





