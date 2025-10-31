담양군, '담양호 환경정화 캠페인' 추진

"생활 쓰레기 수거…수변환경 개선"

전남 담양군(군수 정철원)은 지난 30일 담양호 용마루길 일대에서 '담양호 환경정화 캠페인'을 실시했다고 31일 밝혔다.

이번 캠페인은 올해 여름 기록적인 집중호우로 담양호 인근에 떠밀려 온 생활 쓰레기를 수거해 수변환경을 개선하기 위해 마련됐다. 캠페인에는 담양호 새마을 양식계 회원, 관계 공무원, 지역주민 등 100여명의 봉사자가 참여해 환경 개선에 앞장섰다.

군 관계자는 "우리 군의 대표적 관광명소인 담양호의 환경정화 활동을 지속적으로 추진해 담양을 찾는 관광객들에게 깨끗한 경관 조성을 통한 아름다운 자연환경을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



