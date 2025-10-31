본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

담양군, '담양호 환경정화 캠페인' 추진

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.31 15:21

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"생활 쓰레기 수거…수변환경 개선"

담양군은 지난 30일 담양호 용마루길 일대에서 '담양호 환경정화 캠페인'을 실시했다. 담양군 제공

담양군은 지난 30일 담양호 용마루길 일대에서 '담양호 환경정화 캠페인'을 실시했다. 담양군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 담양군(군수 정철원)은 지난 30일 담양호 용마루길 일대에서 '담양호 환경정화 캠페인'을 실시했다고 31일 밝혔다.


이번 캠페인은 올해 여름 기록적인 집중호우로 담양호 인근에 떠밀려 온 생활 쓰레기를 수거해 수변환경을 개선하기 위해 마련됐다. 캠페인에는 담양호 새마을 양식계 회원, 관계 공무원, 지역주민 등 100여명의 봉사자가 참여해 환경 개선에 앞장섰다.

군 관계자는 "우리 군의 대표적 관광명소인 담양호의 환경정화 활동을 지속적으로 추진해 담양을 찾는 관광객들에게 깨끗한 경관 조성을 통한 아름다운 자연환경을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들

젠슨 황·이재용…부자들의 치킨 먹는 법

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

조국 "유승민 딸도 내 자녀들과 같은 기준 적용해야"

"벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 베껴 돈 쓸어 담는 中

분위기 확 달라졌다…李대통령 임기 내 코스피 5000 달성할 것 45%

새로운 이슈 보기