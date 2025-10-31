삼육부산병원, 결핵·COPD·천식 적정성 평가 ‘모두 1등급’

호흡기 질환 진료역량…“지역민 신뢰에 보답”

삼육부산병원은 건강보험심사평가원이 발표한 '제7차 결핵 적정성 평가', '제10차 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가', '제11차 천식 적정성 평가'에서 모두 1등급을 획득했다고 31일 전했다.

이 결과는 병원이 호흡기 질환 전반에 걸쳐 높은 수준의 진료 품질과 관리체계를 갖추고 있음을 보여주는 성과로 평가된다.

결핵 적정성 평가는 지난해 상반기 결핵 환자를 대상으로 ▲결핵균확인검사 실시율 ▲감수성검사 실시율 ▲약제처방 일수율 ▲치료성공률 등 지표를 종합해 진행됐다. 삼육부산병원은 96.2점을 기록하며 전체 평균(94.5점)과 종합병원 평균(94.0점)을 모두 상회, 2회 연속 1등급을 받았다.

또 2024년 진료분을 기준으로 한 COPD 적정성 평가에서도 94.3점을 받아 전체 평균(70.2점)과 종합병원 평균(80.9점)을 크게 웃돌았다.

주요 평가항목은 ▲폐기능검사 시행률 ▲지속방문 환자비율 ▲흡입기관지확장제 처방 환자비율 등이다. 병원은 3회 연속 최고등급을 유지했다.

천식 적정성 평가에서도 ▲폐기능검사 시행률 ▲지속 방문 환자비율 ▲흡입스테로이드(ICS) 처방 환자비율 등에서 우수한 성적을 기록해 3회 연속 1등급을 받았다.

최명섭 삼육부산병원장은 "이번 평가는 호흡기 질환에 대한 철저한 진료관리와 환자 중심 치료 노력이 인정받은 결과"라며 "지역사회 주민의 건강을 위해 전문성과 진료의 질 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>