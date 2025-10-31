비노월드와이드, '샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션' 출시

LPGA '2025 BMW 챔피언십' 우승 세레모니 샴페인

비노월드와이드가 '샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션(Champagne Fleuron Vantorosso Selection)'을 국내 독점 수입·유통한다고 31일 밝혔다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 '2025 BMW 챔피언십' 우승 세레모니 샴페인으로 사용된 샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션은 프랑스 샹파뉴 지역의 생산자 메종 베리에(Maison Verrier)가 샤르도네(Chardonnay) 90%와 피노 누아(Pinot Noir) 10%로 만든 샴페인이다.

와인은 아카시아와 흰 꽃, 레몬 껍질과 그린 애플의 산뜻함 그리고 브리오슈·아몬드 프랄린의 고급스러운 향이 특징이다. 입에서는 직선적인 산도와 소금기 어린 미네랄, 크리미한 버블 텍스처가 만나 긴 여운을 남긴다. 캐비어와 굴, 스캘럽 카르파치오는 물론 전복 숙회·도미 사시미·레몬을 곁들인 치킨 콩피와 최적의 페어링을 자랑한다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



