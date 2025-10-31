본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

비노월드와이드, '샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션' 출시

구은모기자

입력2025.10.31 14:59

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LPGA '2025 BMW 챔피언십' 우승 세레모니 샴페인

비노월드와이드가 '샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션(Champagne Fleuron Vantorosso Selection)'을 국내 독점 수입·유통한다고 31일 밝혔다.

비노월드와이드, '샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션' 출시
AD
원본보기 아이콘

미국여자프로골프(LPGA) 투어 '2025 BMW 챔피언십' 우승 세레모니 샴페인으로 사용된 샹파뉴 플뢰롱 반토로쏘 셀렉션은 프랑스 샹파뉴 지역의 생산자 메종 베리에(Maison Verrier)가 샤르도네(Chardonnay) 90%와 피노 누아(Pinot Noir) 10%로 만든 샴페인이다.


와인은 아카시아와 흰 꽃, 레몬 껍질과 그린 애플의 산뜻함 그리고 브리오슈·아몬드 프랄린의 고급스러운 향이 특징이다. 입에서는 직선적인 산도와 소금기 어린 미네랄, 크리미한 버블 텍스처가 만나 긴 여운을 남긴다. 캐비어와 굴, 스캘럽 카르파치오는 물론 전복 숙회·도미 사시미·레몬을 곁들인 치킨 콩피와 최적의 페어링을 자랑한다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들

젠슨 황·이재용…부자들의 치킨 먹는 법

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

조국 "유승민 딸도 내 자녀들과 같은 기준 적용해야"

"벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 베껴 돈 쓸어 담는 中

분위기 확 달라졌다…李대통령 임기 내 코스피 5000 달성할 것 45%

새로운 이슈 보기