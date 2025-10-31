마이다스아이티－대구교육청 업무협약, 직업계고 학생 성공적 취업 지원

대구시교육청은 31일 오전 11시 시교육청 접견실에서 ㈜마이다스아이티와 '교육혁신 및 연구 협력을 위한 업무 협약'을 체결했다.

이번 협약은 지역 직업계고 학생들이 기업의 요구에 맞는 인재로 성장해 성공적인 취업을 할 수 있도록 지원하고, 미래 교육의 방향을 함께 모색하고, 실제적인 교육 혁신을 위한 공동 연구를 위해 양 기관이 협력하기 위해 마련됐다.

강은희 대구교육감(왼쪽)이 마이다스아이티와 업무협약을 체결한 뒤 이 회사 이형우 회장과 협약서를 들어보이고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 협약식은 강은희 대구교육감과 마이다스그룹 이형우 회장을 비롯해 양기관의 주요 관계자들이 참석해 진행됐다.

주요 협약 내용은 직업계고 기업맞춤형 인재양성과 취업 지원, 역량교육 혁신을 위한 공동 과제 발굴과 연구, 교육혁신을 위한 정보, 기술·인력 상호 교류, 양 기관의 합의하는 교육혁신 및 연구 협력 등이다.

강은희 대구교육감은 "이번 협약을 통해 우리 학생들이 미래 사회의 주역으로 성장하는 데 실질적 도움을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "양 기관의 교류로 교육의 질을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>