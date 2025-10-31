구미시 옥성자연휴양림, 풍선아트 고객의 날 행사 개최

미래세대 위한 풍선아트 체험, 웃음꽃 활짝

가족이 함께하는 즐거운 하루, 저출산 극복에 한 걸음

경북 구미시 옥성자연휴양림은 지난 25일 네트모험시설 야외 데크에서 풍선아트 하반기 고객의 날 행사를 성공적으로 개최했다.

이번 행사는 미래세대에게 직접 체험할 수 있는 특별한 이벤트를 제공하며 큰 호응을 얻었다.

행사에서는 다양한 종류의 풍선을 관람하고, 취향에 맞는 풍선을 직접 선택하여 만드는 풍선아트 체험이 진행되었다.

이를 통해 참가 어린이들은 창의력 증진과 성취감을 느낄 기회를 가졌다.

체험에 참여한 어린이들은 질서정연하게 줄을 서서 자기 순서를 기다리며 밝은 문화 의식을 보여주었다.

특히 한 어린이는 자신이 만든 강아지 풍선을 부모에게 자랑하며 큰 만족감을 표현하기도 했다.

이번 행사에서 제공된 풍선 종류는 사람, 칼, 강아지, 하트, 사과 등 다양했으며, 특히 칼과 강아지 풍선이 가장 큰 인기를 끌었다.

참가자들은 현수막에 부착된 풍선을 확인한 후 자유롭게 선택할 수 있었다.

또한 현장에서는 전문 강사 2명이 함께 참여해 아이들이 쉽게 따라 할 수 있도록 자세한 설명과 시연을 진행했으며, 이를 통해 남녀노소 모두가 즐겁게 참여하는 시간으로 이어졌다.

이재웅 구미도시공사 사장은 "이번 행사는 저출산 극복과 가족 단위 프로그램 개발의 일환으로 마련되었다"며 "앞으로도 가족과 어린이가 함께 즐길 수 있는 다양한 체험행사를 지속해서 운영해 시민과 함께하는 공기업의 역할을 강화하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>