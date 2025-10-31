부안군, '유기동물 입양 홍보부스' 운영

"반려동물 유기 방지·입양 활성화"

전북 부안군이 31일 군청 앞 자연에너지파크 광장에서 반려동물 유기를 방지하고 입양을 활성화하기 위해 '유기동물 입양 홍보부스'를 운영했다.

군에 따르면 이번 홍보부스는 '유기동물 입양, 한 생명을 살리는 선택! 따뜻한 가족의 품을 찾아주세요'라는 슬로건으로 유기동물에 대한 올바른 이해를 높이고 건강한 반려문화 조성에 기여하기 위해 마련됐다.

방문객들은 부스에서 유기동물 입양 절차와 관리 방법 등에 대한 상담을 받고 포토존에서 새로운 가족과의 기념사진을 찍으며 추억을 남길 수 있었다.

유기동물 입양을 희망하는 방문객에게는 입양 상담과 함께 입양 시 최대 15만원의 입양비 지원사업을 홍보했으며, 입양자에게 반려견 배변 패드, 배변 봉투 등 실생활에 필요한 물품을 지원해 성숙한 반려문화 확산을 위한 참여를 당부했다.

권오범 축산과장은 "이번 홍보부스를 통해 더 많은 사람들이 유기동물 입양에 관심을 갖고 따뜻한 가정을 만들어주길 바란다"며 "앞으로도 사람과 동물이 더불어 행복한 부안군을 만들어가겠다"고 말했다.





