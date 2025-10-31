본문 바로가기
광양시, 부가가치세 경정청구로 10억 환급받아

호남취재본부 허선식기자

입력2025.10.31 14:10

"예산 절감·재정 효율성 제고"

전남 광양시(시장 정인화)는 성황 다목적 복합체육관 건립에 쓰인 사업비 중 부가가치세 부분에 대한 경정청구를 통해 약 10억원을 환급받는 성과를 거뒀다고 31일 밝혔다.


이번 환급은 회계과 재산청사팀 직원들이 관련 법령과 타 지자체 사례를 면밀히 검토하고, 시설물 건립부서인 체육과와 긴밀히 협업해 이뤄낸 결과다.

광양시 청사 전경.

시는 세수가 부족한 상황에서 이뤄낸 이번 환급이 재정 건전성 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "국세청의 면밀한 자료 검토와 현장 실사 등 엄정한 절차를 거쳐 약 10억원을 환급받는 성과를 거뒀다"며 "그동안 잠자고 있던 숨은 재원을 발굴해 공직자로서의 자부심과 긍지를 느낄 수 있었다"고 말했다.


이복수 회계과 재산청사팀장은 "앞으로 시에서 건립한 시설물에 대한 전수조사를 실시해 부가가치세 환급 가능 여부를 확인할 것이다"며 "이를 통해 예산을 절감하고 재정 효율성을 높이겠다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

