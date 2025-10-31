본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

전북도, 11월 '반려견 미등록' 집중 단속

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.31 11:54

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

등록 여부·인식표 부착·목줄 착용 등

전북도가 지난 9~10월 운영했던 동물등록 자진신고 기간이 종료됨에 따라 내달 한 달 동안 '반려견 미등록 집중단속기간'을 운영한다.

전북도청 전경. 전북도 제공

전북도청 전경. 전북도 제공

AD
원본보기 아이콘

31일 도에 따르면 이번 단속은 반려견 유실·유기 방지와 책임 있는 반려 문화 확산을 위한 조치로, 도내 14개 시·군에서 반려견 놀이터, 공원, 산책로 등 반려동물 밀집 지역을 중심으로 추진된다.


'동물등록 의무대상'은 주택이나 준주택에서 기르거나, 그 외 장소에서 반려목적으로 기르는 2개월령 이상의 개로, 시군청 또는 동물등록 대행업체(동물병원, 동물보호센터 등)를 통해 신규 등록이나 변경 신고를 할 수 있다.

단속 항목은 ▲반려동물 등록 여부 ▲인식표 부착 ▲목줄 착용(2m 이하) ▲배설물 수거 등 반려견 소유자의 기본 관리의무 이행 여부이며, 위반 시 '동물보호법'에 따라 최대 60만원의 과태료가 부과된다.


도는 매년 2회 집중단속 기간을 운영해 동물등록제의 실효성을 높이고, 도민 인식 개선을 유도하고 있다.


민선식 도 농생명축산산업국장은 "이번 단속 기간뿐 아니라 평소에도 인식표 착용, 목줄 준수, 배설물 수거 등 기본적인 펫티켓을 지키는 것이 성숙한 반려 문화의 출발점이다"며 "도민 한 분 한 분의 관심과 실천이 사람과 동물이 함께 행복한 전북도를 만드는 힘이다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

젠슨 황이 직접 선택한 '깐부치킨'…대표님은 함박웃음, 사장님은? 젠슨 황이 직접 선택한 '깐부치킨'…대표님은 함박... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

금관 쓰고 멜리니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

조국 "유승민 딸도 내 자녀들과 같은 기준 적용해야"

숙소도 없고 음식도 부실, APEC 경찰·소방 홀대 논란

무면허로 전동킥보드 몰다 사망사고 낸 고교생…실형 선고

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

"더 뛸까 불안"…10·15 대책 후 서울에 집 사는 무주택자들

새로운 이슈 보기