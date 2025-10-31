日닛케이지수, 장중 사상 첫 5만2000선 돌파

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 31일 장중 한때 5만2000선을 사상 처음으로 돌파했다.

닛케이지수는 이날 오전 한때 전일 대비 1000포인트 이상 오른 5만2391을 기록했다.

이날 오전 10시 25분께 5만2020선에서 움직이고 있다.

지난 30일 일본 도쿄 증권거래소. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

닛케이지수는 지난 27일 최초로 5만선을 넘고 29일엔 5만1000선을 뚫었다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 미국 기술 기업들의 호실적에 더불어 시장에서 일본은행(BOJ)이 추가 금리 인상에 신중할 것이라는 인식이 확산하며 증시 상승세에 영향을 미쳤다고 분석했다.

전날 우에다 가즈오 BOJ 총재는 금융정책결정회의 후 기자회견에서 향후 금리 경로 관련 "내년 봄철 노사협상(춘투) 초기의 모멘텀을 확인하고 싶다"고 밝혔다. 닛케이는 이로 인해 이코노미스트들 사이에서 12월 금리 인상 가능성이 낮아졌다는 분석이 나오며 주식 매수세가 힘을 받았다고 설명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>