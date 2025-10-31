경기소방, 신입직원 대상 '청렴 톡&토크쇼(Talk Show)'

경기도소방재난본부가 30일 경기소방학교 대강당에서 신규 소방공무원 317명을 대상으로 '청렴 톡&토크쇼(Talk Show)'를 개최했다.

이번 교육은 도내 11개 소방관서에서 진행된 경기소방 청렴 문화교육의 일환으로, 청렴을 소통의 언어로 풀어내며 공연·토크·체험을 결합한 참여형 방식으로 진행됐다.

교육은 창작 청렴 뮤지컬에 이어 본부장과 교육생들이 자유롭게 의견을 나누는 '즉문즉답' 세션으로 이어졌다.

최용철 경기도소방재난본부 전담직무대리가 30일 경기소방학교에서 신입 소방관을 대상으로 진행된 '청렴 톡&토크쇼(Talk Show)'에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

최용철 도 소방재난본부 전담직무대리는 "소방의 가치는 명예·신뢰·헌신이며, 그중 명예는 청렴과 직결되고 상호 존중에서 비롯된다"며 "겸손하되 당당하게, 자랑스러운 대한민국 소방인의 품격을 지켜가길 바란다"고 당부했다.

도 소방재난본부는 앞으로 신규 소방공무원을 대상으로 직업 윤리관과 소명의식을 고취하고, 청렴도를 제고할 수 있는 프로그램을 개발해 제공할 계획이다.





이영규 기자



