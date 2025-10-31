'미 출장' 김동연 "한미동맹 플레이메이커로 쉬지 않고 뛰었다"

미국 출장 중인 김동연 경기도지사가 한미동맹을 위해 더 열심히 '플레이메이커' 역할을 하겠다고 밝혔다.

김동연 지사는 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "미국 정치의 본고장 워싱턴에서 '플레이메이커'의 하루는 꽤 바빴다"고 전했다.

그러면서 "아침 일찍부터 공화당의 피트 리키츠 연방 상원의원을 만났다"며 "한미 양국 협력 방안에 대해 두루 논의하면서, 특별히 비자 문제에 대해 이야기를 나눴다"고 소개했다.

특히 "상원에 계류된 '한국 동반자 법안(Partner with Korea Act)'에 각별한 관심을 요청했다"고 덧붙였다.

또 "트럼프 행정부의 정책 브레인으로 꼽히는 미국우선주의연구소(AFPI)의 질 호만 부국장과도 만났다"며 "무역, 통상, 안보 등 트럼프 정부의 정책 방향을 가늠해볼 수 있었다"고 했다.

김 지사는 이 외에도 "한미경제연구소(KEI) 스콧 스나이더 회장, 한반도 전문가 토마스 허바드 전 주한미국대사, 트럼프 캠프 출신의 재무전문가 제이슨 정 CSIS 수석고문 등 한미관계 전문가들을 두루 만났다"며 "'플레이메이커'가 쉬지 않고 뛰는 만큼, 한미동맹은 더 굳건하고 넓어질 것"이라고 기대했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



