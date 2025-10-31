31일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.5원 오른 1430.0원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
원·달러 환율 3.5원 오른 1430.0원 개장
2025년 10월 31일(금)
31일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 3.5원 오른 1430.0원에 개장했다.
