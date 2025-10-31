일등석 승객 명단이 경매에… 타이태닉 희생자 유족에 보낸 통보문도

타이태닉호 탑승객 유품 1등석 승객 명단 등

사고 직후 유족에 전달된 여객선 회사 통보문

"유해 이송하려면 1등석 요금 일부 납부해야"

1912년 4월 침몰한 타이태닉호가 경매 시장에 재차 등장했다. 28일(현지시간) 미국 뉴욕포스트는 "타이태닉호 '일등석 승객 명단'이 포함된 희귀 자료들이 경매에 올랐다"며 "낙찰가는 10만달러(약 1억 4000만원)를 넘길 것으로 전망된다"고 보도했다.

타이타닉호에 탑승했던 1등석 승객 명단이 경매에 나왔다. 헨리 올드리지 앤드 선

이번 경매품의 소유자는 미국 뉴저지 출신의 61세 일등석 탑승객 프레데릭 서튼이다. 그는 1912년 4월 14일 발생한 타이태닉호 침몰 사고로 목숨을 잃었으며 시신은 끝내 발견되지 않았다. 다만 사고 이후 일부 개인 물품이 인양돼 가족에게 전달됐으며, 서튼의 유족은 한 세기 넘게 이를 간직해왔다고 한다. 그중에는 현재 유일하게 남아 있는 일등석 탑승객 명단이 포함돼 있다.

또 타이태닉호를 운영했던 여객선 회사 '화이트 스타 라인'이 서튼의 가족에게 보낸 '중요 통보문'이 포함됐다. 해당 통보문은 사고 직후 유족에게 전달된 공식 서신 중 하나로, 문건에는 "서튼의 유해를 안전하게 이송하려면 일등석 요금을 납부해야 한다"는 내용이 담겨 있었다. 당시 서튼의 가족은 '시신이 캐나다 노바스코샤로 옮겨졌다'는 잘못된 정보와 함께 요금을 요구받았다.

이번 경매를 진행하는 '헨리 올드리지 앤드 선'의 앤드루 올드리지 대표는 영국 BBC 인터뷰에서 "타이태닉호의 일등석 승객 명단이 이렇게 완전한 형태로 남아 있는 것은 매우 이례적인 일"이라며 "화이트 스타 라인의 공식 서신까지 함께 존재한다는 점이 이 자료의 희귀성을 더욱 높인다"고 말했다.

세 자녀의 아버지였던 서튼은 건강 회복을 위해 지난 1912년 3월 영국을 방문했다가 귀국길에 타이태닉호를 탑승한 것으로 알려졌다. 당시 서튼과 함께 식사한 생존 승객의 증언에 따르면, 그는 침몰 직전 며칠 동안 건강이 좋지 않은 상태였던 것으로 전해졌다. 그의 사망 원인을 두고는 객실에 갇혀 익사했을 가능성과 바다에 떠 있다가 저체온증으로 사망했을 가능성이 제기되고 있다.

이번 경매에는 타이태닉호 관련 물품뿐만 아니라 서튼의 개인 물품도 함께 포함됐는데, 그의 이니셜이 새겨진 금반지와 은제 호루라기 등이다. 또 내년 4월 타이태닉호 침몰 114주기를 맞아 서튼 관련 두 번째 유품 세트가 추가 경매에 출품될 예정이다.

타이태닉호 관련 물품은 경매 시장에서 꾸준히 사랑받고 있다. 경매 최고가는 타이태닉호 침몰 당시 승객들을 안정시키기 위해 8인조 밴드 리더 윌리스 하틀리가 연주했던 바이올린이다. 이 모습은 영화 '타이타닉'에서 그려지기도 했다. 해당 바이올린은 지난 2013년 90만파운드(당시 약 15억 4600만원)에 낙찰되면서, 타이태닉호 단일 물품으로는 최고가 경매 기록을 세웠다.

타이태닉호는 지난 1912년 4월 10일 영국 사우샘프턴항을 출발해 뉴욕으로 향하던 당시 세계 최대 규모 호화 여객선이다. '절대 침몰하지 않는 배'라는 찬사를 받았지만, 나흘 만인 14일 북대서양에서 빙산과 충돌해 2시간 후 침몰했다. 이 사고로 약 1500명이 숨졌으며 생존자는 700명 정도에 불과했다.





김성욱 기자



