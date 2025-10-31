본문 바로가기
BNK금융, ‘해양금융미래전략 싱크랩’ 신설… 지역 특화산업 금융지원 강화

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.31 09:09

숏뉴스
정부 생산적금융 기조 맞춰 해양금융 선도… 11월 3일 공식 출범

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 정부의 AI·디지털 활성화 정책과 금융위원회의 '생산적금융·포용금융·신뢰금융' 3대 금융정책 방향에 부응하기 위해 외부 전문가 중심의 연구조직을 순차적으로 출범한다.


그 첫 단계로 BNK는 지역 특화산업인 해양금융을 선도하기 위한 '해양금융미래전략 싱크랩(Think Lab)'을 부산은행 내에 신설하고, 오는 11월 3일 공식 출범식을 개최한다.

이번 싱크랩은 해양수산부의 부산 이전을 계기로 확대되는 해양산업 금융수요에 대응하고, '해양수도 부산' 비전 실현을 위한 금융부문 전략을 체계적으로 마련하기 위해 구성됐다.


BNK금융은 이를 통해 해양산업과 지역금융의 미래 생태계를 설계하고, 해양 관련 신성장동력을 발굴하는 한편 지역균형발전과 국가 해양산업 경쟁력 강화에도 기여한다는 방침이다.


싱크랩은 해양경제·금융·산업 정책 분야의 외부 전문가와 부산은행 실무진으로 구성되며, 2026년 3월까지 운영된다. 월 1회 정기회의와 수시 회의를 통해 해양금융과 관련 산업 이슈를 심도 있게 논의할 예정이다.

특히 해양 관련 정책 변화에 따른 금융 수요 분석을 기반으로 해양산업 클러스터와 연계한 전략적 사업 제언과 실행 방안을 도출한다는 계획이다. 연구 결과는 그룹의 중장기 경영전략과 지역산업 특화금융 추진계획 수립에 반영될 예정이다.


BNK금융그룹 관계자는 "정부의 생산적금융 기조 아래 해양금융은 부산과 동남권의 미래 성장축이 될 핵심 분야"라며 "BNK금융그룹은 지역산업과 금융이 선순환하는 해양금융 생태계 조성을 통해 지역경제 활성화와 국가균형발전에 기여하겠다"고 말했다.

BNK금융그룹 본점.

BNK금융그룹 본점.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
