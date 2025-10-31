본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

청소년 국가유산지킴이 한마당, 내달 1일 보령서 열려

이종길기자

입력2025.10.31 09:00

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 동아리 100여 명 참여…활동 공유·교류

지난해 청소년국가유산지킴이 한마당 단체 사진

지난해 청소년국가유산지킴이 한마당 단체 사진

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 다음 달 1일 충남 보령 머드테마파크에서 '청소년 국가유산지킴이 한마당'을 연다. 전국 청소년 지킴이 100여 명을 모아 1년간 활동을 공유하고 교류할 장을 펼친다.


행사는 한국국가유산지킴이연합회와 국제교류문화진흥원이 공동 주관한다. 대천해수욕장 환경정화 활동을 시작으로 활동 경과보고, 우수 사례 발표, 우수 동아리·지도자 표창 등을 진행한다.

국가유산청은 전국 초·중·고 동아리 스물여섯 곳을 청소년 국가유산지킴이로 지원한다. 위촉된 학생 1700명과 지도자 170명은 각 지역 유적지에서 환경정화, 안전 관리, 홍보 캠페인 등을 수행한다.


국가유산청 관계자는 "청소년이 국가유산 보호의 주체로 성장하도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인하니 전부 '짝퉁' 어쩐지 말도 안 되게 싸더라…97% 할인 제품, 확인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란

"트럼프, 금관 선물에 진심 흥분한 듯"…보디랭귀지 전문가 분석

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

젠슨 황의 픽 '깐부치킨'…가맹점엔 '깐부' 안했다

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

새로운 이슈 보기