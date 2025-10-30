본문 바로가기
곽종근, 尹 내란 재판서 "'문짝 부숴서라도 의원 끌어내라' 지시 받아"

이정윤기자

입력2025.10.30 18:01

곽종근 전 육군특수전사령관이 지난해 12월10일 국회 국방위원회 전체회의에서 굳은 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

곽종근 전 육군특수전사령관이 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령으로부터 비화폰을 통해 "문짝을 부숴서라도 안에 있는 의원들을 끌어내라"는 지시를 받았다고 증언했다.


서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 30일 윤 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 속행 공판을 열었다. 윤 전 대통령은 지난 7월 재구속 이후 16차례 연속 재판에 불출석하다 4개월 만에 처음으로 법정에 모습을 보였다.

곽 전 사령관은 비상계엄 이후 국회와 헌법재판소에서 증언했던 내용을 그대로 유지했다. 그는 내란 특별검사팀이 "당시 윤 전 대통령이 '문짝을 부수고서라도 안으로 들어가서 다 끄집어내라'고 지시한 사실이 있느냐"고 하자 "네"라고 했다.


그러면서 "(윤 전 대통령이) 의결정족수가 채워지지 않은 것 같다고 할 때 YTN 화면을 보고 있어서 명확히 기억한다"고 전했다.


곽 전 사령관은 지난해 12월3일 오후 11시36분과 다음날인 4일 0시31분 2차례 윤 전 대통령과 통화했다면서 2번째 통화에서 이 같은 지시를 들었다고 밝혔다.

그는 "김용현 전 국방부 장관과는 하도 통화를 많이 해서 뭐라고 했는지 기억 안 나는데 비슷한 결로 이야기했다"고 말했다. 다만 곽 전 사령관은 윤 전 대통령이 '도끼를 사용하라'는 지시는 하지 않았다고 밝혔다.


또 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장(대령)에게 "전기를 차단할 수 있느냐"고 물은 건 맞지만, 이 역시 윤 전 대통령이나 김 전 장관의 지시에 따른 건 아니라고 설명했다.


그는 "국회의사당의 표결이 전기로 돌아가는데, (전기를 끊으면) 그게 안 될 것 같다는 생각이 들어 물어봤던 것"이라며 "이것도 안 되고, 저것도 안 되니 그거라도 되나 제 생각을 던진 것"이라고 말했다.


"당시 김 전 단장에게 국회의원 150명이 넘으면 안 된다고 말한 사실이 있느냐"는 질문엔 "'150명이 넘으면 안 된다는데 들어갈 수 있냐. 가능하냐'고 물었고, 김 전 단장이 '무리하면 안 된다'고 했다"고 말했다.


곽 전 사령관은 지난해 10월부터 윤 전 대통령이 '비상대권'을 언급했다고 증언했다.


곽 전 사령관은 지난해 10월 1일 저녁 대통령 관저에서 윤 전 대통령과 김 전 장관, 여인형 전 국군방첩사령관, 이진우 전 육군수도방위사령관과 가진 저녁 자리와 관련해 "윤 전 대통령이 직접 계엄이라는 용어를 말한 적은 없다"면서도 "당시 기억 속에 확보해야 할 장소, 비상대권, 특별한 방법 이런 게 그때부터 기억 속에 있다"고 답했다.


곽 전 사령관은 또 지난해 11월9일 같은 인원이 모인 자리에서 윤 전 대통령이 "특별한 방법이 아니고서는 해결할 방법이 없다"고 언급했다고 증언했다.


그는 "'특별한 방법'이라고 했는데, 비상계엄으로 이해한 게 맞느냐"고 묻자, "없다고 하면 거짓일 것 같다"며 "머릿속에서 그렇게 될 수밖에 없었다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
