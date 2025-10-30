'4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'

30일 코스피가 장 중 4100선을 돌파하며 사상 최고가를 경신했다. 하지만 차익물량 출회 등으로 상승 폭을 반납하며 4080선에 마감했다.

코스피 지수가 연일 사상 최고치를 경신하고 있는 가운데 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 24.80포인트(0.61%) 오른 4,105.95으로 시작해, 한때 4,146.72로 장중 역대 최고치를 경신했다. 2025.10.30 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 이날 전거래일 대비 5.74포인트(0.14%) 오른 4086.89에 마감했다. 전날 대비 0.61% 오른 4015.95에 출발한 코스피는 장 중 4146.72까지 오르기도 했다. 하지만 오전 10시 넘어 지수는 하락으로 반전해 4070.79까지 빠지기도 했다. 하지만 오후들어 하락폭을 만회하면 상승 반전했다.

KB증권은 "미중 정상회담을 마친 트럼프 대통령이 성과에 대한 언급 없이 귀국길에 오르며 증시 변동성 확대를 유발했다"며 "주도주들은 상승 폭을 대부분 반납했고, KOSPI는 오전에만 지수 변동 폭이 약 2%P에 달했으며 이후 보합권에서 등락을 거듭했다"고 분석했다.

그러면서 "이후 미국은 대중 관세 10%P 인하, 중국은 1년 동안 희토류 공급을 유지하기로 했다고 언급했으나 불확실성 해소시키기에는 역부족이었다"며 "러트닉 미 상무부 장관이 한미 협상에 대해 '반도체 관세는 이번 합의에 포함되지 않았다'라고 발언한 점도 불안심리 자극했다"고 설명했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1177억원과 8379억원을 순매도했다. 반면 개인은 9373억원을 순매수했다.

업종별로는 오락·문화가 2.75% 올랐다. 또한 전기·전자, 운송장비·부품은 1% 이상 상승했다. 반면 전기·가스, 기계·장비, 건설은 4% 이상 하락했다. 또 의료·정밀, 금속은 2% 이상 밀렸으며 비금속, 통신, 유통, 섬유·의류, 화학, 종이·목재 등은 1% 이상 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 104,100 전일대비 3,600 등락률 +3.58% 거래량 34,365,446 전일가 100,500 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 롤러코스터 타는 코스피…하락 전환 후 '반등'얇은 폴더블 AI 폰 통했다…모바일 부문, 삼성 3분기 영업익 30% 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 3600원(3.58%) 오른 10만4100원에 거래를 마쳤다. 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 9,100 등락률 +6.90% 거래량 6,588,962 전일가 131,900 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 트럼프, 韓 조선소 방문 무산… 협력 강화 기류는 이어져롤러코스터 타는 코스피…하락 전환 후 '반등'한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close 은 6.90% 뛰었으며 현대차도 2.71%, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 10,000 등락률 +1.79% 거래량 4,877,119 전일가 558,000 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK하이닉스, 글로벌 장기 공급계약 러브콜 쇄도"현실로 다가온 '오천피'…역대급 불장에 증권가 눈높이 上한신평, SK하이닉스 등급전망 '긍정적' 상향 전 종목 시세 보기 close 도 1.79% 올랐다. 반면 삼성바이오로직스는 6.95% 밀렸으며 LG에너지솔루션도 5.35% 빠졌다. 또한 NAVER와 삼성물산은 각각 3.58%, 1.73% 하락했다.

이날 코스피에서는 상한가 없이 191개 종목이 올랐다. 하한가 없이 707개 종목이 하락했으며 보합은 29개 종목이다.

코스닥은 전거래일 대비 10.73포인트(1.19%) 하락한 890.86을 기록했다.

투자자별로는 외국인이 1854억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 970억원과 357억원을 순매도했다.

업종별로는 금융이 3.51% 빠졌다. 또한 종이·목재, 화학, 섬유·의류, 전기·전자, 금속 등이 2% 이상 하락했다. 기타제조, 운송장비·부품, 통신, 음식료·담배, 기계·장비도 1% 이상 밀렸다. 반면 오락문화는 0.46% 올랐다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 472,000 전일대비 5,500 등락률 +1.18% 거래량 343,012 전일가 466,500 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜? 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 5500원(1.18%) 상승한 47만2000원에 거래를 마쳤다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 544,000 전일대비 28,000 등락률 +5.43% 거래량 156,391 전일가 516,000 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜? 전 종목 시세 보기 close 는 5.43% 올랐으며 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 352,000 전일대비 7,000 등락률 +2.03% 거래량 284,657 전일가 345,000 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜코스피 장중 1.7% 하락…3970대로숨 고르는 코스피…장 초반 약세 전 종목 시세 보기 close 도 2.03% 뛰었다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 162,600 전일대비 9,100 등락률 -5.30% 거래량 893,321 전일가 171,700 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 조방원’ 이끈 코스피 4000 돌파…정책·실적 두 날개로 강세장 본격화한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'연 4%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 OK 전 종목 시세 보기 close 과 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 62,500 전일대비 3,600 등락률 -5.45% 거래량 116,047 전일가 66,100 2025.10.30 15:30 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세 전 종목 시세 보기 close 은 5% 이상 하락했으며 에코프로와 보로노이도 각각 4.19%, 3.79% 밀렸다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



