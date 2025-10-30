"청년 고용 늘려야"…이재태 전남도의원, 혁신도시 채용 개선 촉구

채용설명회 실효성 분석·기관별 성과 점검 필요

전남도의회 이재태 의원(더불어민주당·나주3)은 광주·전남 공동혁신도시의 지역인재 채용 제도가 양적 성과에도 불구하고 청년층의 실질적 고용 확대에는 미치지 못하고 있다고 지적했다.

이 의원은 지난 29일 경북 김천 한국도로공사 대강당에서 열린 '혁신도시 지역인재 채용 활성화 방안 정책토론회'에 참석해 "광주·전남 공동혁신도시는 제도 시행 이후 10년간 지역인재 누적 채용 인원이 3,197명에 달하고, 2022년 이후 법정 의무비율 30%를 꾸준히 달성했다"고 밝혔다.

이번 토론회는 조용진 경북도의원을 비롯해 혁신도시 이전 공공기관 관계자, 지자체·학계 전문가 등이 참여했다.

이재태 전남도의원은 '혁신도시 지역인재 채용 활성화 방안 정책토론회'에 참석해 광주·전남 공동혁신도시의 지역인재 채용 제도 개선을 촉구했다.

이 의원은 "채용 비율이 상승했음에도 실제 채용 인원은 오히려 감소한 사례가 있다"며 "2022년 228명(35.1%)이 채용됐지만, 2023년에는 비율이 39.5%로 최고치를 기록했음에도 채용 규모는 141명으로 줄었다"고 지적했다.

이어 "전국에서 가장 많은 공공기관이 밀집한 혁신도시임에도 지역 청년층이 체감할 수 있는 고용 확대 효과는 충분하지 않다"며 "비율 중심 관리로는 실제 청년 고용 기회를 충분히 담보하지 못한다"고 주장했다.

그는 "합동채용설명회가 매년 열리고 있으나 취업으로 이어지는 비율 분석과 사후 관리가 미흡하다"며 "참여자별 취업 추적, 기관별 성과 점검 등 체계적 사후 관리 시스템을 마련해야 한다"고 강조했다.

특히 그는 광주·전남 공동혁신도시 지역인재채용협의체의 역할 재정립 필요성을 언급하며 "협의체가 행사 중심 운영에 머무르지 않고 공공기관·지자체·대학 등이 함께 채용 현황을 점검하고 맞춤형 인재 양성 방안을 논의하는 실질적 협의 구조로 발전해야 한다"고 말했다.

이 의원은 "지역인재 채용 제도가 청년의 삶과 지역 사회의 성장으로 이어질 때 혁신도시는 비로소 지속 가능한 발전의 기반을 마련할 수 있다"며 "청년이 지역에서 일하고 정착할 수 있는 여건을 만들기 위해 전남도의회 차원에서도 적극 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

한편 지역인재 채용 제도는 공공기관 등이 이전 지역 내 지방대학 또는 고등학교 졸업자(예정자)를 기관별 채용 규모와 지역 학생 수를 고려해 법정 비율에 따라 채용하도록 한 제도다.





