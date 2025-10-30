본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

공정위 첫 여성 상임위원…이순미 서울사무소장 임명

세종=조유진기자

입력2025.10.30 14:55

수정2025.10.30 14:59

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
공정위 첫 여성 상임위원…이순미 서울사무소장 임명
AD
원본보기 아이콘

공정거래위원회는 새 상임위원으로 이순미 서울지방공정거래사무소장을 임명한다고 30일 밝혔다. 실장급인 공정위 상임위원에 여성이 보임된 것은 공정위 창립 이후 처음이다.


이 신임 상임위원은 서울대 생물교육과를 졸업하고 행정고시 40회 합격해 공직에 입문한 이후 줄곧 공정위에서만 일했다. 입찰담합조사과장, 가맹거래과장, 기획조정관·서울지방공정거래사무소장 등 사건과 정책 부서를 두루 역임했다. 심판관리관실에서 사무관과 경쟁심판담당관 등으로 근무하며 심결 경험도 탄탄히 쌓았다.

최근에는 서울·경기·인천·강원도 지역 신고·민원을 전담하는 서울사무소 업무를 총괄하면서 소비자 피해 사건, 경제적 약자 보호 사건 처리에 기여하며 유능한 관리자로 평가받고 있다.


이 신임 상임위원은 2008년 여성으로는 처음으로 공정위 과장을 맡았다. 2019년 부이사관 승진, 2021년 국장 승진 역시 '첫 여성' 타이틀을 이어갔다.


그는 "필요하면 하는 것이고 일단 하면 최선을 다해 하자"는 소신으로 열정을 다하는 관리자라는 내부 평가가 나온다.

공정위는 "다양한 분야에서 경험을 쌓은 공정거래전문가로 향후 공정위 심결에 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"…이번 美 승인의 의미는 "영·호주도 안 준 '엄청난 극비' 핵잠수함 기술"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

"'치맥' 콜?"…젠슨황 제안에 이재용·정의선 모인다

관세협상 극적타결엔 李대통령 '벼랑 끝 전술' 있었다

새로운 이슈 보기